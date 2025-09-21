Fútbol | Premier League
El Liverpoll gana el derbi y alivio del United
El Manchester United venció 2-1 al Chelsea en Old Trafford en un partido marcado por las expulsiones de Robert Sánchez en el minuto 5 que condenó a los ‘blues’ y la posterior roja de Casemiro para el conjunto local. El Liverpool gano al Everton (2-1).
