Fútbol | Premier League

El Liverpoll gana el derbi y alivio del United

El Manchester United venció 2-1 al Chelsea en Old Trafford en un partido marcado por las expulsiones de Robert Sánchez en el minuto 5 que condenó a los ‘blues’ y la posterior roja de Casemiro para el conjunto local. El Liverpool gano al Everton (2-1).

