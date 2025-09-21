Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iria Seoane, una tormenta sobre el Orzán

La delantera del filial femenino sentencia al cuadro herculino con cuatro goles en media hora

Alberto Ovenza

Vigo

El equipo que dirige David Ferreiro fue un huracán gracias a que Iria Seoane (Salvaterra, 2008) aprovechó espacios ante una línea rival muy adelantada.

Asistencias de Ángela, Isa, Carla y centro de Lía Lorenzo para que Seoane aniquilase a su rival. A los veinte minutos el partido estaba visto para sentencia ante un conjunto visitante con una ex Lóstrego, Adelaida González, en A Coruña esta temporada por estudios. Seoane, 12 goles la temporada pasada en 1ª Autonómica, ya debutó esa campaña con el A de As Celtas en 3ª Federación.

