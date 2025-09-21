Iria Seoane, una tormenta sobre el Orzán

El equipo que dirige David Ferreiro fue un huracán gracias a que Iria Seoane (Salvaterra, 2008) aprovechó espacios ante una línea rival muy adelantada.

Asistencias de Ángela, Isa, Carla y centro de Lía Lorenzo para que Seoane aniquilase a su rival. A los veinte minutos el partido estaba visto para sentencia ante un conjunto visitante con una ex Lóstrego, Adelaida González, en A Coruña esta temporada por estudios. Seoane, 12 goles la temporada pasada en 1ª Autonómica, ya debutó esa campaña con el A de As Celtas en 3ª Federación.