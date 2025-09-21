La Interruning de O Porriño no entiende de edad

O Porriño acogió la decimocuarta edición de la Interruning –la tercera apellidada Carrera de Empresas Galicia–. Un evento que incluía en su programa dos pruebas competitivas de 5 y 10 km, además de una andaina popular. También hubo carreras para los más pequeños. La Interruning tiene un componente solidario vehiculado a través de Aceesca (apoyo a personas con discapacidad intelectual) , Banco de Alimentos y la Asociación Española contra el Cáncer.

En cuanto a la competición, mezcla de nuevos talentos y veteranos en los podios. La mayor figura, Julia Vaquero (Veteranos Samil), que con 19:44 se impuso en 5 km a Diana Martínez (20:28) y Tania Alonso (20:32). En hombres Anxo Otero (16:40) ganó de manera apretada a Hugo Bernárdez (Atletismo Porriño, 16:48) y Xabier Casalmorto (16:51).

En 10 km, Alejandro Rivera (31:11) superó al céltico Antón Gómez (32:42) y a Daniela Bargiela (Bikila, 33:25); en mujeres, la céltica Uxía Pérez (36:36) llegó por delante de Andre Iglesias (San Lázaro, 39:49) y Purificación Anegas (Corredores do Miño, 41:14).