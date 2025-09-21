"¡Guau! vaya pelea", la de Borja con Lejeune

"Hoy es de esos días que te marchas a casa diciendo: ¡Guau!, vaya pelea". No resultan extrañas las palabras de Borja Iglesias a Movistar tras finalizar el partido de Vallecas, porque el delantero del Celta mantuvo una intensísima pelea con el central francés Lejeune y finalmente pudo superar al portero Batalla de una forma poco ortodoxa (un rechace, más que un remate, con el muslo) pero eficaz después de que el cancerbero rayista se le adelantase en una contra y le neutralizase un disparo a bocajarro al comienzo del partido.

"Cuando juegas contra equipos tan físicos como el Rayo Vallecano hay momentos en los que tienes que sufrir", reconocía ayer Borja Iglesias en los micrófonos de la Radio Galega después del intenso duelo que protagonizó con los centrales del equipo madrileño, de los que en la mayoría de las ocasiones salió mal parado o sin que el árbitro impartiese justicia. Como en la jugada del inicio del partido cuando Lejeune le rodeó con los brazos para impedir que se plantase solo ante Batalla.

Más dolorosa resultó la entrada del rudo zaguero francés cuando le pisó con los tacos de la bota sobre los testículos tras uno de los intensos forcejeos que mantuvieron cuando el céltico intentaba recibir el balón de espaldas a la portería rival. En ninguna de las ocasiones, ni el árbitro ni el VAR apreciaron las infracciones que hubieran acabado con el rayista en el vestuario antes de tiempo.

Aparte del gol y del remate a bocajarro, Borja Iglesias también protagonizó una acción defensiva en los minutos finales para evitar el gol del triunfo de los franjirrojos. "Creo que lo hice bien", se auto evalúa antes de explicar la acción del gol: "Me he echado las manos a la cabeza porque ni me lo creía. El balón entraba y me he ido a tapar el remate. He tenido también un poco de suerte. He ido ya vendido y me ha dado. Le doy valor al trabajo de todos, a creer en una idea". Lamenta, sin embargo, el tanto que les impidió celebrar la primera victoria en este curso. "El gol es una acción rápida, se anticipan a un balón y nos hacen el gol de un centro lateral. Una pena porque cuando te pones por delante da más rabia".

A pesar de encadenar cinco empates, el delantero compostelano confía en el equipo. "Está tardando más de lo que nos gustaría en llegar la primera victoria, pero estoy seguro que llegará. El partido ha estado bastante igualado, con momentos para los dos equipos. A intentar jugar de la misma forma en cualquier sitio. Creo que eso tiene mucho mérito. Es exigente, es difícil, cuesta imponerse porque la Primera División es complicada, pero creemos que es la fórmula", señala el máximo goleador del Celta, después de hacer ayer su tercer tanto.

Como en empates precedentes, Borja Iglesias habla de "sensaciones un poco agridulces de nuevo. Tuvimos momentos buenos. Es cierto que el partido fue bastante igualado, pero tuvimos situaciones para podernos 0-2; incluso al final la ocasión de Ferran, que hizo un jugadón", recordó el gallego.