Chapela Wofco completa su histórico ascenso a la Eusko Label Liga

“Vamos a rematarla”, había arengado Juan Zunzunegui antes de la regata. Hablaba del play-off de ascenso a la Eusko Label Liga. También de una temporada impresionante. De 41 años de historia del Club de Remo Chapela. Singularmente de estas últimas cuatro campañas que él ha gestionado. Zunzunegui, entrenador y remero, vigente y leyenda, tomó un equipo que había quedado séptimo en la competición B de la Liga Galega y culmina este 2025 con el derecho a competir por prima vez entre los colosos de la ACT. Cruzaron la meta los beretes en Portugalete, casi bajo el puente colgante de Bizkaia, y emplearon el último resuello que les quedaba en los pulmones para alzar los brazos al cielo y abrazarse. Todo el remo gallego también los abraza.

Chapela-Wofco entra en el olimpo del banco fijo con todos los honores. Tirán, como último (ayer, 20:28), y Santurtzi, como campeón, remaban fuera de concurso desde el día anterior en Bermeo. Los de la Itsatoko Ama podían jugar algún papel si se introducían en medio de la pelea por la segunda plaza de ascenso y estuvieron, de hecho, en tiempos igualados hasta la segunda ciaboga. A partir de ahí se despegaron para lograr su segunda victoria con 20:04.

Todo se reducía al pulso a tres manos entre Chapela, segunda en Bermeo y con 7 y 15 segundos de ventaja (el factor de desempate) sobre Arkote y Kaiku. A nadie le sorprendió la salida de los verdes sestaotarras, en sus propias aguas y con el orgullo herido. Undécimos en la Eusko Label, el riesgo del descenso los había atenezado en la mar picada de Bermeo, mientras la ilusión del ascenso impulsaba a Chapela y Arkote. Sobre el domesticado Nervión, con la marea entrante como único factor añadido, salieron a amenazar con su proa, aunque fuese en la regata a distancia de los cronos. En la primera (5:05) y segunda virada (9:55) eran líderes, aunque ya igualados con Santurtzi en el ecuador.

Situación bajo control

Chapela siempre tuvo la situación bajo control. No se cebó. Zunzunegui, que había realizado algunos cambios de nombre y puesto, como la entrada de Sergio Fernández al timón, había aleccionado bien a sus chicos. Sus 5:09 y 9:59 les daban ventaja sobre Arkote (%12, 10:03) a la vez que mantenía a Kaiku cerca en los tiempos. Y pronto se demostró que los beretes habían administrado bien sus energías. En la tercera y última ciaboga todo estaba sentenciado: Kaiku, 15:26; Chapela, 15;28; Arkote, 15:33.

Los tres contendientes asumieron el último largo con la certeza de lo ineludible: Kaiku, exhausta y deprimida por un descenso dramático; Arkote, con las esperanzas de Bermeo destrozadas; Chapela, impulsada por la proximidad de la gesta para firmar otra vez la segunda posición. La clasificación final ubicó a Santurtzi (20:04), Chapela Wofco (20:08), Kaiku (20:13), Arkote (20:18) y TIrán (20:28).

La trainera berete, en Bermeo. / Aitor Arrizabalaga/ACT

También pueden enorgullecerse las mujeres de Chapela de su temporada, saldada con el título gallego, aunque en el play-off no pudiesen acercarse al ascenso a la Liga Euskotren. La regata de Bermeo, en cuya mar no lograron sentirse cómodas, ya lo había convertido en un objetivo imposible. Las chapelas, cuartas, hubieran necesitado la colaboración de Tirán para invertir completamente la clasificación y compensar el tiempo perdido (19 segundos, como mínimo) para deshacer los empates. Un objetivo irrealizable sobre las tranquilas aguas del Nervión.

La débil esperanza de las beretes se centraba en apretar de salida y explotar así cualquier atisbo de fragilidad mental de sus rivales. Pero en realidad las vascas estaban más enfrascadas en su propia guerra fratricida. Limitada otra vez a dos largos, en la única ciaboga las diferencias eran mínimas: Tirán, 5:23; Chapela, 5:17; Zarautz y San Juan, 5:14; Donostiarra, 5:16.

Fue San Juan la gran protagonista de esta segunda jornada. Las de Pasai Donibane realizaron un segundo largo impresionante para imponerse con claridad (10:34) incluso a Donostiarra (10:37). No pudo competir Zarautz (10:42). Mucho acento gallego, en cualquier caso, en las tripulaciones que ascienden. Chapela Wofco (10:49) volvió a batir a Tirán Pereira (11:04) como en ocho de las diez banderas de la Liga Galega. Las de Fernando Álvarez regresan a casa con la cabeza alta.