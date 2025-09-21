Motonáutica
Álvarez Camiña, bronce gallego y español
El Liceo de Bouzas ejerció de anfitrión en la competición inclusiva
REDACCIÓN
La dársena de Bouzas albergó el Campeonato de España Inclusivo de Motonáutica-Grupo Davila, teniendo al Liceo Marítimo de anfitrión. Una decena de pilotos han tomado en la que también era final del Campeonato Gallego de la especialidad, trazando un recorrido entre boyas a los mandos de una motora en la que navegaban con un asesor.
Brillante ejecución del coruñés Enrique Dios, con asesoramiento de la noiesa María Dios, que registró un tiempo de 3:59. A tan sólo tres segundos se posicionaba en la plata su paisano Marcos Veiga (4:02), asesorado por otro noiés como es Joaquín Barrio, siendo el bronce para el vigués José Luis Álvarez Camiña (4:10), siendo su asesor Oswaldo Davila.
El cajón autonómico coincidió en resultados con los mismos que el Nacional. La entrega de premios se celebró en la propia marina seca del Liceo. Acudieron Pablo González, en representación del Grupo Davila, y Miguel Pereira, presidente de la entidad.
La temporada de 2026 dará comienzo en primavera, con seis pruebas previstas para la cita autonómica y tres para la nacional, con Vigo, Tui, Tomiño, A Golada, Portosín y Outes en el programa.
