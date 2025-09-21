fÚTBOL SALA | Segunda División
El Bembrive cae en Vilalba en un duelo de aspirantes
REDACCIÓN
Vigo
El segundo clasificado de la campaña 24/25 tomó cumplida venganza ante el campeón del grupo 1, el Bembrive, en un partido con una clara conclusión: las viguesas crearon pero no definieron. Las de Gael Madarnas tuvieron varias oportunidades, todas rechazadas o atajadas por la portera local. El equipo de Gael Madarnas, sin Clau, carece de “punch”. Y con “Lutxi” González aún tocada (rodilla), falta magia.En un partido muy loco, demasiado, un solitario gol de Andrea López, tras asistencia de Antía Leal en un monumental error defensivo, decidió el partido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
- Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»