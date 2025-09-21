El Bembrive cae en Vilalba en un duelo de aspirantes

El segundo clasificado de la campaña 24/25 tomó cumplida venganza ante el campeón del grupo 1, el Bembrive, en un partido con una clara conclusión: las viguesas crearon pero no definieron. Las de Gael Madarnas tuvieron varias oportunidades, todas rechazadas o atajadas por la portera local. El equipo de Gael Madarnas, sin Clau, carece de “punch”. Y con “Lutxi” González aún tocada (rodilla), falta magia.En un partido muy loco, demasiado, un solitario gol de Andrea López, tras asistencia de Antía Leal en un monumental error defensivo, decidió el partido.