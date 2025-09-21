Balaídos acoge de nuevo al Fortuna para recibir al Getxo

El Celta Fortuna recibe esta tarde al Arenas de Getxo en Balaídos (16:00 horas). El estadio vigués vuelve a acoger al filial céltico por primera vez esta temporada y después de obtener un importante triunfo hace una semana en Mérida (2-4) que le ha elevado hasta la séptima posición de la tabla en la Primera RFEF. El equipo vasco se sitúa a continuación de los gallegos, empatado a cuatro puntos, después de ganar en su estreno al Arenteiro y sumar un empate con el Cacereño, ambos como local. Su primera salida, a Barakaldo, se saldó con una derrota (2-1). En el coliseo vigués se vivirá un duelo, además, entre dos de los más destacados rematadores en este comienzo de campeonato: el céltico Hugo González, que viene de firmar un triplete contra los extremeños y el rojinegro Babacar Diocou, que también suma tres tantos.

Después de su tropiezo en Barreiro ante el Guadalaja, el equipo de Fredi Álvarez regresa a Balaídos, donde se siente más cómodo para desplegar todo su fútbol asociativo y evitar que los rivales se encierren en su área en busca de una contra salvadora. Y para la cita de esta tarde, el entrenador céltico no podrá contar con Dela, que vuelve a sufrir una lesión. Para suplir al centrocampista coruñés ha citado al juvenil Noah.

Jon Erice, técnico vasco, valora jugar en Balaídos: «Un campo precioso, un césped maravilloso. Para el jugador debe ser una extra motivación».

HORA: 16:00 horas

CAMPO: Balaídos.