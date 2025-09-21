As Celtas domina y no perdona

Tres de tres. Sin discusión. El Celta de Vicky Vázquez ha iniciado el campeonato con firmeza y, en dos de los tres partidos, sabiendo darle la vuelta a un marcador adverso.

Con una línea defensiva muy segura -sí, no estuvo nada bien en el gol rival, pero apenas concedió ocasiones pese a jugar a domicilio-, una presión notable arriba y una mano espectacular de Naiara ante Sofía Fernández (0-0, minuto 22), As Celtas demostraron más pegada. No fue el paseo militar de la campaña pasada (0-4) porque el Olímpico leonés ha ganado solidez atrás con Aida Samper, ex Sárdoma, pero en la segunda mitad se vio que el dominio era vigués y que el partido tenía que caer a favor por juego y ambición.

Al tercer minuto, tras una recuperación celeste, Toubes probaba fortuna. Después, Tati Cruz lanzaba un zurdazo de falta directa (min. 16) y solo con algunas acciones de Vero Sotillo las locales reaccionaban, pero sin fe en la carrera de Linares (min. 17). Solo en el minuto 22, por absurdo error de “Pañu”, Sotillo lograba bloquear el rechace, el balón quedaba en tierra de nadie para Sofía que, ante la salida de Naiara, golpeaba suave a la derecha de la redondelana, atajando éste en dos tiempos de forma extraordinaria.

Un intento de gol olímpico de Albiol, un disparo fuera de Nara… y el tanto local. Indecisión en el despeje -de nuevo “Pañu”, a la que le ganó la partida Albiol-, para que Ayure soltase un zurriagazo tras toque de la delantera levantina.

Cierto que As Celtas estuvieron al borde del KO en el 49. Un balón largo de Cuervo para Linares por el carril izquierdo era tocado a la primera por ésta la hueco para que apareciese Sotillo, la mejor local, regatease a Naiara y chutase. “Muñi”, extraordinaria, llegó a la carrera, se echó al suelo y salvó el golpeo raso de la local evitando el tanto. Y ahí se acabó el Olímpico. Las de Vitolo ni remataron la faena ni aparecieron de forma convincente el resto del choque.

Balón por la banda izquierda para Nogueira, que tocaba atrás para que Nara, en gran momento, soltase una volea imparable para el 1-1. Un centro de Celia, tocado de cabeza por Toubes, le caía a Noela, que mandaba el balón al larguero (min. 72). Noela de nuevo tuvo el segundo vigués en una acción extraña de Samper (tocó el balón con el brazo derecho de forma dudosa), que acabó con el cuero para la céltica, definiendo mal (min. 75). As Celtas mandaban y el gol tenía que llegar. Toubes por la derecha ganaba el forcejeo con Cuervo (fe), se iba de Nerea Redondo (calidad), centraba (pase de la muerte) y Aitana fusilaba (definición). El gol perfecto. No hubo más. Tres puntos al zurrón y ya van nueve.

Próxima jornada

Las de Vicky Vázquez jugarán la próxima jornada en A Madroa el domingo 28 a las 11:30 horas frente al Athletic Club B bilbaíno, también invicto por ahora aunque juega este domingo en Lezama.