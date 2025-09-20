Vigo abrirá el Muelle de Transatlánticos para que la ciudadanía disfrute de la salida de La Solitaire du Figaro

La Autoridad Portuaria de Vigo permitirá este domingo, 21 de septiembre, que los vigueses y visitantes accedan al Muelle de Transatlánticos para presenciar en primera línea la salida de la regata La Solitaire du Figaro Paprec, un espectáculo náutico de primer nivel con 34 veleros en competición. La salida oficial está prevista a las 17.00 horas.

Para garantizar la seguridad de los participantes y del dispositivo de organización, el Puerto de Vigo suspenderá el tráfico marítimo entre las 16.30 y las 18.30 horas. La medida afectará únicamente a esas dos horas, por lo que se recomienda a los usuarios del puerto reorganizar sus operaciones fuera de ese intervalo.

Una etapa decisiva hacia Normandía

Los 34 regatistas afrontarán un recorrido de 612 millas náuticas (1.133 km) entre Vigo y Saint-Vaast-La-Hougue, en Normandía. En una sola etapa deberán superar el cabo Finisterre, el oleaje del golfo de Vizcaya y las complejas corrientes del canal de la Mancha, retos que decidirán al vencedor o vencedora de esta 56ª edición.

Se trata de una oportunidad única para despedir a los regatistas desde un punto privilegiado y vivir en directo una prueba deportiva con repercusión internacional.