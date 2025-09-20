Primer derbi vigués de la temporada

Derbi vigués en la segunda jornada del grupo A de Primera Nacional Masculina. El Granitos Ibéricos Carballal recibe esta tarde (20:00 horas) al Reconquista de Vigo.

La Liga acaba de comenzar y ambas plantillas han sufrido una gran remodelación este verano. El Carballal perdió por la mínima en la primera jornada en su visita al Gatañal, en un partido en el que no estuvo acertado en defensa, una de sus armas, por lo que sabe que debe recuperar su esencia. Fran González destaca la victoria del Reconquista del pasado fin de semana, ante un rival tan duro como es el Ingenio: «Supongo que les dará un plus de moral, pero estoy convencido que los dos equipos saldremos a darlo todo, como siempre hacemos en los derbis». El equipo local llega al choque sin bajas.

El Reconquista sí afronta el choque con las bajas de Román y Chao, a los que les quedan varias semanas de recuperación. Víctor Garrido explica: «Somos dos equipos muy distintos en cuanto a estilo, aunque ambos tenemos una plantilla completamente renovada. A nosotros nos gusta más el juego rápido y dinámico, mientras que ellos son de juego lento, pocas posesiones y ataques largos, con marcadores bajos. La clave estará en el ritmo. Si conseguimos correr y les hacemos daño a la contra, tendremos nuestras opciones. Necesitamos cerrarnos sobre su 2x2 con Guille en el pivote y tapar el lanzamiento exterior de Diego, su máximo goleador».

El que llega con problemas a la segunda jornada liguera es el Porriño (Municipal, 18:15). A su corta plantilla se le unen las bajas de Xosé, Coubas y Pablo, y las dudas de Xacob y Candán. Ya en la primera jornada tuvieron tres bajas y eso se notó al quedarse sin fuerzas ni cambios ante el Teucro. Pese a todo, buscarán esa primera victoria frente al Luceros contando además con el aval de su público.

El Valinox Novás visita al Gáldar Gran Canaria (Pab. Juan Vega, 21:00 h.p.). Guillermo Artime advierte: «Es un partido difícil, con un rival que no pierde en su casa desde hace dos temporadas. A la buena plantilla que tenía se han sumado las incorporaciones del gallego Guille Fernández (ex Reconquista y Carballal) y del portero Magnol, con experiencia en Asobal y la B. Sin duda será una de las salidas más complicadas de la Liga ante un rival que nos va a exigir al máximo». Pese a todo, el Novás viaja con la ilusión de «hacer un buen partido, sacar los dos puntos y seguir creciendo». El central Isma se rompió un dedo del pie y estará de baja varias semanas.

El Saeplast Cañiza visita al Ingenio (Pab. Pedro Padilla, 19:00). Los desplazamientos a las islas nunca gustan. Significan madrugones, viajes largos y, muchas veces, recortes en la lista de convocados por problemas laborales o por rebajar costes. Valeria Flores analiza: «Nos enfrentamos a un equipo con calidad en el lanzamiento exterior, en los laterales, y un pivote bastante bueno que nos puede complicar la vida. A nivel defensivo tiene una defensa dura y exigente, que tendremos que superar jugando con inteligencia».