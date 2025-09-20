El puerto se abre a Vigo por La Solitaire du Figaro

La dársena de Portocultura acogió la entrega de trofeos de la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec, 486 millas (casi 900 km) de navegación que finalizaron en la noche del viernes en Vigo con la llegada de los 34 barcos participantes en esta 56ª edición. El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y el Secretario Xeral para o Deporte, José Ramón Lete; acompañaron a los patrones en liza, que recibieron el aplauso y reconocimiento del público vigués.

Este domingo todos los ojos estarán puestos en la ría, donde a las 17:00 horas sonará el pistoletazo de salida de la tercera y última etapa una de las regatas oceánicas en solitario más emblemáticas. La salida ocupará el ancho de ría frente al Muelle de Trasatlánticos. Debido al dispositivo de seguridad y al gran número de embarcaciones de espectadores que se esperan, el tráfico marítimo en el puerto quedará suspendido de 16:00 a 18:30. Además, la Autoridad Portuaria de Vigo abrirá el Muelle de Trasatlánticos durante la salida para que la ciudadanía y los visitantes puedan seguirla de cerca.

La primera cita será en la dársena de Portocultura, donde están amarrados los 34 barcos. A partir de las 15:00, uno a uno, comenzarán a largar amarras para poner rumbo a la línea de salida, situada frente a Punta Lagoa. Dos remolcadores de Remolcanosa marcarán con un espectáculo de chafariz que resta media hora.

Zona de exclusión. / Cedida

El pistoletazo de salida sonará a las 17:00 horas. Una vez superada la línea que marca el comienzo de la navegación entre Vigo y Normandía, la flota de 34 Fígaros tendrá que dirigirse a la baliza situada en Rodeira. Desde ahí se dirigirán al Muelle de Trasatlánticos, regresarán a la baliza de Punta Lagoa de nuevo, pasarán por Borneira, Punta Subrido y finalmente saldrán por la boca norte de la ría de Vigo rumbo a Saint-Vaast-la-Hougue.