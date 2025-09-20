Chapela-Wofco dobla su apuesta

Chapela Wofco dobla apuesta en su doble cita en una multiplicación de entusiasmo. Sus tripulaciones femenina y masculina compiten este fin de semana en la promoción de ascenso a la Eusko Label Liga, de la ACT, que se dirime en Bermeo y Portugalete, con cinco contendientes y dos plazas premiadas. También se dobla el remo gallego con la presencia de Tirán en ambas disputas. Son los beretes quienes presumen de mayores opciones. «Hay una ilusión en el club…», resume el entrenador de la trainera femenina, Fernando Álvarez. La TVG 2 ofrecerá en directo las dos jornadas, hoy desde las 17:15 y mañaba desde las 11:15.

La duplicada expedición chapeleira viajó ayer a Euskadi. Muchos kilómetros de asfalto para jugársela sobre las olas. Acuden tras haber conquistado los dos títulos de la Liga Galega, gesta en la historia común aunque desde lecturas diferentes. Las mujeres transitan territorio conocido; los hombres se asoman a lo inexplorado.

La Chapela-Wofco femenina revalidó su reinado galaico con ocho victorias en diez regatas. El par restante se lo arrebató Tirán-Pereira. «La temporada ha sido extraordinaria en el caso de los chicos; en el nuestro, buena», matiza Fernando Álvarez, exigente pese a la remodelación del plantel. «Las chicas llevan una larga trayectoria con niveles y resultados excelentes, aunque el equipo no haya sido el mismo».

Celebración chapeleira en el Trofeo Teresa Herrera. / Casteleiro/Roller Agencia

Las beretes ya compitieron con intrepidez en la promoción del año pasado y bordearon el ascenso. En esta ocasión sus rivales serán la Donostiarra («está en clara progresión»), Zarautz («se quedó fuera de La Concha por una penalización»), San Juan («en la clasificatoria estuvimos en tiempos, nos sacaron cinco segundos») y Tirán («hemos estado delante casi todo el año»).

Las referencias a ese reciente duelo en aguas guipuzcoanas tiene una validez relativa, más allá de retratar estados y dinámicas. Álvarez ciñe su análisis a lo que aguarda: el mar abierto vizcaíno en la tarde sabatina y la desembocadura de la ría bilbaína en la mañana dominical. A su juicio, la viabilidad de su ascenso «depende mucho de la situación meteorológica en la primera jornada en Bermeo. No estamos acostumbrados a que haya mucho mar. Igual nos sale redondo o todo mal. La segunda jornada es más ría, de meter vatios y tener una buena remada». Arenga: «Aunque estemos lejos de ser los favoritos, tenemos que salir a todas las regatas a intentar ganar. Si no, serás ‘reúltimo’. ¿Quién dice miedo?».

La corriente lateral de Bermeo

No es una palabra que pronuncie desde luego su homólogo en el equipo masculino. A Juan Zunzunegui no le importa siquiera el estado de la mar en Bermeo, que además los pronósticos apuntan a negociable, con la corriente lateral como principal aspereza: «Este años nos hemos encontrado bastante cómodos con mar. No me preocupa especialmente».

Chapela-Wofco, durante la Bancera Concello de Redondela. / Marta G. Brea

La Chapela-Wofco masculina ha llegado a Euskadi con la inercia de su mejor campaña. Se ha apoderado de su primer título de la ACT con mano de hierro: diez banderas de once posibles, también con Tirán-Pereira consolándose con ese único desliz. «Estamos bien, con ganas tras un buen año en la liga. Y en la clasificatoria de La Concha ofrecimos un buen nivel con respecto a los rivales. Vamos con ganas de competir».

A diferencia de las mujeres, los analistas apuntan a Santurtzi y Chapela como favoritas por las diferencias marcadas en la bahía de San Sebastián. Kaiku, que intenta proteger su plaza en la Eusko Label, impredecible según sus registros, constituye la principal amenaza. Tirán y Arkote completan la tanda. Zunzunegui entiende que las distancias, en cualquier caso, estarán más apretadas que hace dos semanas pero es optimista: «Tenemos un bote que va rápido cuando hacemos bien las cosas. Sabemos que debemos ofrecer nuestro mejor nivel y si lo conseguimos, hay muchas opciones».