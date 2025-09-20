Campo pequeño, anfitrión necesitado

Segundo viaje de la temporada para el Coruxo, que esta tarde visita a un Astorga que todavía no ha conseguido puntuar y ocupa puestos de descenso. Por lo tanto, es un partido importante ya que le permitiría abrir hueco con uno de los equipos que van a luchar por la permanencia. Los verdes acuden con el punto que lograron en Langreo en la primera jornada.

El equipo entrenado por Javi Fernández Pereira trabajó durante la semana en corregir los errores que el domingo pasado le costaron dos goles en los primeros doce minutos de juego ante el Fabril, que a la postre significaron el 0-2 definitivo. Cierto es que la mejora del segundo tiempo les permitió crear varias ocasiones, pero sin acierto ante la portería rival.

El entrenador vigués apuntaba tras el último entrenamiento celebrado en el campo de O Vao, que «siempre que se va jugar fuera de casa en esta Liga es muy complicado. Eso es así, aparte por los condicionantes del campo, ya que es pequeño, de hierba natural. Creo que todo lo que sea sumar allí va a ser positivo. Evidentemente nosotros vamos a por la victoria, lógicamente, pero no va a ser nada fácil».

Javi Pereira no podrá contar para este encuentro con Breo Sío y Guille Pinín, que están lesionados. A estas dos ausencias se une la de Álvaro, que deberá cumplir un partido de sanción tras la expulsión del domingo pasado en el partido ante el Fabril en el campo de O Vao.

El entrenador del Coruxo aclara: «Sé perfectamente el tipo de plantilla que tengo. Sé perfectamente que es una plantilla joven pero no inexperta porque muchos de ellos tienen experiencia en esta categoría de Segunda RFEF. Tenemos muchísimo margen de mejora, pero muchísimo», exclama. «Ni siquiera ellos son conscientes de lo que pueden llegar a mejorar». No escatima elogios a sus jugadores: «Trabajan muchísimo. Es un grupo que se esfuerza un montón en el día a día, en los entrenamientos».

En el Astorga, las malas noticias llegaban con la confirmación de la grave lesión de Chris Bueno, que sufre de una rotura de ligamento cruzado. El equipo leonés está en una situación complicada tras las dos derrotas iniciales y no se puede permitir un nuevo partido sin sumar.