Chapela-Wofco se asoma a la gloria

La trainera masculina de Chapela-Wofco se encuentra a las puertas de un hito histórico como epílogo de un verano inolvidable. Hace tiempo que los beretes transitan un terreno jamás hollado por sus predecesores en una cadena de primicias: el primer título de la Liga Galega, la primera participación en el play-off de ascenso a la Eusko Label Liga... y la conquista de esa plaza entre los gigantes del remo, ahora, al alcance de su mano.

La primera de las dos citas consecutivas en aguas vascas ha confirmado el potencial chapeleiro. También que Santurtzi rema fuera de concurso y en 2026 retornará a la competición que regenta la ACT. En Bermeo, los morados de la Itsasoko Ama resultaron inalcanzables para todos. Completaron los cuatro largos en 21:19.

La batalla se plantea entre los cuatro aspirantes a la segunda plaza de ascenso. Había que resolver la duda de si Kaiku, que disputa la promoción como undécimo de la Eusko Label Liga, se había rearmado. Pero los verdes ya llegaron a la primera ciaboga desnudando su cáscara mortal. Su crono de 5:00 apenas mejoraba en un segundo el de Tirán, que había acudido como cenicienta.

La trainera de Tirán, durante la regata. / Aitor Arrizabalaga

Con todo aún apretado tras el segundo largo (Santurtzi, 10:33; Chapela, 10:37; Kaiku, 10:44; Arkote, 10:45; Tirán, 10:46), Kaiku se hundió en el tercero, con peor tiempo incluso que Tirán (16:06 por 16:05). Así que se planteó un duelo a distancia –la regata se disputana en contrarreloj, con salidas cada minuto– entre Arkote (16:01) y Chapela (15:55) en el que los chapeleiros mantuvieron constante su producción de vatios. De hecho, incluso le pudieron sostener la mirada a Santurtzi, igualándole el último parcial. La clasificación final contempló a Santurtzi (21:19), Chapela-Wofco (21:27), Arkote (21:34), Kaiku (21:42) y Tirán-Pereira (21:44).

Mar amable en Portugalete

Los chapeleiros salen así impulsados hacia el segundo y definitivo capítulo del play-off, que se escribirá hoy en Portugalete. En teoría han superado la prueba más complicado, con la ola picada y la corriente lateral de Bermeo. Ya Juan Zunzunegui, entrenador y ayer también remero, había avisado de que sus chicos se sentía cómodos en escenarios de mucha mar, que se le suelen atragantar a los gallegos. El patrón Dani García supo encontrar los mejores caminos entre el oleaje. Este mañana, al abrigo de Portugalete, en la boca de la ría del Nervión,el mar será mucho más amable y prácticamente el mismo que en las rías gallegas. Chapela-Wofco, confiada en su potencia, tiene el ascenso a tiro.

La trainera femenina de Tirán. / Aitor Arrizabalaga/ACT

No pueden decir lo mismo las chicas del club berete, mucho más incómodas a mar abierto. Donostiarra, San Juan, y Zarautz se adaptaron perfectamente, mientras que Tirán-Pereira y Chapela-Wofco sufrían lo suyo en aquel mar movido. Al paso de la única virada de las féminas,Tirán ya se había descolgado y Chapela se hundiría en el último largo (6:35). Los tres equipos vascos todos bajaron de los doce minutos, evidencia de que las gallegas lo van a tener difícil. La clasificación fue: Donostiarra, 11:45; San Juan, 11:47; Zarautz, 11:49; Chapela-Wofco, 12:08 y Tirán-Pereira, 12:30.

En ambas competiciones ascenderán las dos traineras que sumen más puntos en el cómputo de las dos jornadas y en caso de empate será la suma de tiempos la que ordene las clasificaciones. La TVG2 ofrecerá la resolución en Portugalete a las 11:15, el femenino, y a las 11:55, el masculino.