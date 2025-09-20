Celta y Val Miñor juegan fuera de casa

Segunda jornada de liga con el Celta y el Val Miñor jugando fuera de casa, y buscando la segunda victoria de la temporada.

Compostela-Val Miñor

El Val Miñor es uno de los equipos que jugará esta tarde. Visita a un Compostela que ocupa puestos de descenso y que la semana pasada caía en A Coruña ante el Montañeros. Un partido importante, ya que los santiagueses se perfilan como rival directo en la lucha por la salvación. El partido, a partir de las 16:00 horas.

Pontevedra-Celta

Nuevo derbi para el Celta, que viaja al Manolo Barreiro para medirse mañana (12:00) al Pontevedra. Los célticos quieren mantener el buen nivel mostrado el domingo pasado en A Madroa ante el Deportivo.