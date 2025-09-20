El plato más fuerte, de aperitivo

El Bembrive FS inicia la defensa del título en el grupo 1 de 2ª División hoy en Vilalba frente al Grupo Forma-T, subcampeón la pasada campaña a un punto del conjunto que dirige Gael Madarnas. El conjunto verde jugará a las 18:00 horas, en partido elegido por la RFEF para ofrecer en directo a través de Youtube.

El Bembrive vivirá tres partidos en ocho días (el martes, la Copa de la Reina, el sábado el Mioño, ambos en casa). Es un septiembre de vorágine deportiva y administrativa. Este jueves, el club que preside Manuel Martínez cerró un acuerdo de patrocinio con Vepersa, concesionario oficial de Volkswagen y Audi en Vigo. Directivos y las jugadoras Patri Arruti y «Café» acudieron a la avenida de Madrid para sellar una colaboración que se suma a otras con las que el club está reforzando sus ingresos.

Vepersa, que también apoya al Celta Femxa Zorka, cumple medio siglo de vida en 2026 por los veinticinco años que festejará el Bembrive. «Ha sido un acuerdo sencillo; en nada las vamos a tener en Primera», dijo Iago Taboada, jefe de Ventas de Vepersa, sobre el convenio, inicialmente para esta temporada. Taboada apuntó que en su firma se salen «de lo típico» y que además han detectado que «el fútbol y el fútbol sala femeninos están despuntando y han ganado adeptos».

Para Manuel Martínez, el acuerdo con la firma del sector del automóvil es «importante y más en esta temporada tan ilusionante; después de dos años quedando campeonas y jugando el play-off final pensamos que éste va a ser el definitivo para subir a 1ª División Iberdrola».

Arruti (Poio, 1999), con experiencia en la máxima categoría (Alcorcón 2019-2023 y Ence Marín 2023-2025), ha regresado a uno de sus clubes de formación; empezó en el Poio para pasar al Bembrive en 2015. Tanto ella como Café sabían «que el Bembrive es un equipo ganador porque no es fácil hacer lo que han hecho. Esperamos aportar para dar un saltito más». La portera avisa que «la Segunda en general ha crecido en los últimos años y todos se están reforzando muy bien. Ha aparecido el Cortegada, que ha fichado a gente de Primera. Es una liga muy competitiva y estará muy interesante».

La temporada pasada, en tierras lucenses, el equipo vigués, aún con Pitu al frente, se impuso por 3-4. El cuadro vilalbés, que mantiene a jugadoras como Noe Pires o Elvi López, se ha reforzado con Andrea Alvite (Bembrive 23/24) y Tamara Gándara, ambas del Amarelle, Saínza Varela (Meigas) o María Lence (Valdetires).