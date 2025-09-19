La salida de Vigo de La Solitaire du Figaro Paprec ya tiene día y hora

La segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec, que zarpó el pasado lunes desde la bahía de Morlaix rumbo a Vigo, se ha alargado más de lo previsto debido a la ausencia de viento en la aproximación a las costas gallegas.

Según las previsiones de routing, el primer velero en alcanzar la línea de meta lo haría este viernes entre las 17:00 y las 20:30 horas, mientras que la llegada del último participante está prevista en torno a las 2:00 de la madrugada.

Este ajustado horario deja a los 34 patrones de esta regata en solitario con un tiempo muy limitado de descanso antes de afrontar la tercera y decisiva etapa. Un recorrido de 612 millas náuticas (1.133 kilómetros) llevará a la flota desde Vigo hasta Saint-Vaast-La-Hougue, en Normandía, donde concluirá la 56ª edición de la prueba.

La travesía será exigente: los regatistas deberán superar el cabo Finisterre, afrontar el siempre complejo golfo de Vizcaya y sortear las corrientes del canal de la Mancha, que podrían marcar diferencias en la clasificación final.

Con la seguridad como prioridad y para garantizar un mínimo de recuperación a los navegantes, la organización ha fijado la salida de Vigo para el domingo a las 17:00 horas. Los barcos comenzarán a abandonar la dársena de Portocultura a partir de las 14:00 horas.