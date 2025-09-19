Raúl Asencio irá a juicio por la difusión del vídeo sexual de dos jóvenes en un reservado del sur de Gran Canaria. El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana ha echado por tierra los intentos de la defensa del futbolista para evitar que se sentara en el banquillo al mantenerse las dos acusaciones ejercidas por la víctima menor de edad y por la Fiscalía.

El auto que declara la apertura de juicio oral le impone una fianza de 15.000 euros. La acusación particular que ejerce la joven de 16 años pide una pena de cuatro años de cárcel por difusión de pornografía infantil. El Ministerio Público califica los hechos como constitutivos de dos delitos contra la intimidad y exige dos años de prisión.

La estrategia de alcanzar un acuerdo le ha supuesto la retirada de la acusación por parte de la otra joven que aparece en las grabaciones, de 18 años de edad. El futbolista reconoció en una carta al juzgado que cometió «un error» y expresó una disculpa «expresa e incondicional» a la perjudicada. La cuantía que abonó no ha trascendido al tratarse de un aspecto «confidencial». La otra víctima ha rechazado la propuesta.

La resolución también supone la apertura de juicio oral contra los otros tres investigados, que en el momento de los hechos pertenecían al Real Madrid C. Se tratan del catalán Ferrán Ruiz, el gallego Juan Rodríguez y el balear Andrés García. Para ellos, la fianza fijada sube a 20.000 euros porque se les imputan otros delitos relacionados con la grabación de las imágenes sin consentimiento, por los que afrontan cuatro años y siete meses de prisión.

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2023, cuando las dos jóvenes y los tres futbolistas (todos menos Asencio) mantuvieron un encuentro sexual en un reservado. Los jugadores presuntamente grabaron las imágenes y las compartieron con terceras personas pese a que las denunciantes les pidieron que las borraran. Uno de los testigos apuntó a Asencio porque supuestamente estaba con él cuando le llegó el vídeo a su móvil después de pedirlo.