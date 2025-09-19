Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca la temporada de esgrima en la ETEA

La instalación acoge el I Torneo Ranking Gallego 25-26 en florete absoluto y cadete

Un ranking anterior en la ETEA. / El Olivo

R. V.

El I Torneo Ranking Gallego 2025-2026 para las categorías de florete absoluto y florete cadete se celebra este domingo en las instalaciones de la ETEA, con la organización del Club de Esgrima de Vigo El Olivo. La entidad viguesa inicia una nueva campaña buscando consolidar su dominio del florete gallego y conseguir medallas en todas las categorías. El florete absoluto masculino y femenino se disputará de 10:00 a 14; el cadete, de 15:00 a 18:30

