Arranca la temporada de esgrima en la ETEA
La instalación acoge el I Torneo Ranking Gallego 25-26 en florete absoluto y cadete
El I Torneo Ranking Gallego 2025-2026 para las categorías de florete absoluto y florete cadete se celebra este domingo en las instalaciones de la ETEA, con la organización del Club de Esgrima de Vigo El Olivo. La entidad viguesa inicia una nueva campaña buscando consolidar su dominio del florete gallego y conseguir medallas en todas las categorías. El florete absoluto masculino y femenino se disputará de 10:00 a 14; el cadete, de 15:00 a 18:30
