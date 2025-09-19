Los susurros del río: la doble vida de Manu Garrido

Manu Garrido descubrió el río a los 11 años. Claro que antes ya lo había divisado desde las colinas o entre edificios durante los inviernos y se había sumergido en su frescor durante los veranos. El Miño contiene a Tui igual que lo prolonga. Es frontera y cicatriz. Pero fue en aquel verano de 2001, durante un curso del Kayak Tudense, cuando comenzó a descifrar su parloteo, que hasta entonces le había resultado ininteligible. El cortejo, palada a palada, nunca ha cesado. Manu ha aprendido a leer sus corrientes, evitar sus remolinos y ceñir sus meandros. Campeonísimo de sus aguas, en tierra ha seguido sus consejos. «Toda la disciplina de mi vida laboral la he aprendido del piragüismo», condensa este reputado cocinero, propietario de un restaurante famoso en la comarca.

«Me enganchó», explica sobre la revelación de aquel estío. El pequeño e inquieto Manu había probado muchos otros deportes antes. Sólo el piragüismo lo enamoró. Se afilió acto seguido al Kayak Tudense, en el que ha militado sin interrupción. «Si las cuentas no me fallan, son 25 años perteneciendo y demostrando su pasión por el club», calcula su presidente; otro Manuel, este Pedrares.

Los dos han compuesto una sociedad perenne y fructífera. En los despachos, Pedrares comanda la entidad de la que Garrido es vicepresidente. Desde el embarcadero le diseña la preparación y le controla los cronos. Su entrenador, además de dirigente, ha podido contemplar cómo aquel chiquillo que se esforzaba por conservar el equilibrio sobre la canoa se ha convertido en uno de los mejores especialistas internacionales: «Tengo la suerte de tenerlo también como amigo, lo que hace que me sienta más orgulloso si cabe de todos sus logros deportivos y personales».

El propio Garrido identifica con precisión el momento en que supo que debía perseverar en aquella afición porque las dotes lo impulsaban: «Fue cuando me clasifiqué para mi primer Campeonato del Mundo, con 15 años. Se celebraba en Australia. Pasé de mirarlo como una diversión a viajar a la otra punta del planeta. Supuso un cambio increíble».

Atendiendo al dictado del río, ya había comenzado a encauzarse hacia la modalidad de maratón. «No es que te guste más una distancia que otra, sino a qué se adaptan mejor tus condiciones físicas», razona en perspectiva. «Las distancias más cortas no eran mi fuerte y tiré por ahí».

Campeón de España, Europa y el mundo

El agua arrastra a la vez que negocia, siempre buscando su sitio. No se equivocaba en su diagnóstico. Manu Garrido ha sido campeón de España (2018), de Europa (2023) y del mundo (2022) en maratón. Ha subido a los otros escalones del podio con frecuencia. «Es un ‘deportista franquicia’ para nosotros; no sólo por su talento, plasmado en su gran palmarés, sino por la relevancia y el peso que tiene dentro de nuestra entidad y en nuestro entorno», le elogia Pedrares, que recuerda: «Acaba de sumar un nuevo título de subcampeón mundial».

Otra medalla más y a la vez una diferente. Es la primera que ha conquistado en compañía, en C2, y con el mérito añadido de la inmediatez. Han pasado apenas dos meses desde que recibió la llamada de Jaime Duro. El pontevedrés se había quedado sin su pareja habitual por la mudanza de Óscar Graña. Había pensado en Garrido como sustituto. El tudense aceptó su propuesta.

Ya en su test inicial comprobaron que existía química. «Vimos que el barco iba bien, que las medias eran buenas». Dos semanas después se imponían en el selectivo español. Y el pasado 7 de septiembre, en la localidad húngara de Gyor, se apoderaban de una plata (1:36:34) que incluso les ha sabido escasa. En meta los precedieron los portugueses Ricardo Coelho y Rui Lacerda (1:35:45). «Habíamos llegado en muy buena forma y se vio que éramos superiores en competición. Un par de penalizaciones nos privaron de luchar por el oro. Pero estamos contentos», se consuela.

Garrido, en una prueba, hace ya años. / Cedida

Nunca deja el río de enseñarle, aunque haya cumplido los 36 años. «En C1 es como tú te encuentres ese día y lo que tú entrenes. El C2 es compartido, con otra forma de preparación y de sensaciones. Ha sido una experiencia nueva. Estoy muy satisfecho de cómo ha salido. Ha existido mucho respeto entre los dos», valora. En invierno volverá a prepararse para las pruebas individuales. «Luego veremos cómo transcurre la temporada. Claramente no cierro la puerta al C2. Jaime es un chaval muy joven, en la élite del C1, con mucha carrera por delante».

Aunque la temporada haya concluido, no deja Manu Garrido de salir casi de madrugada a conversar con el Miño. Tres horas matinales, que luego completará por la tarde con carreras o gimnasio cuando toque. Y entre medias atenderá a su otra pasión. Trabajando algunas horas sueltas en un restaurante, mientras estudiaba Bachillerato, decidió que la cocina sería su profesión. «Me enganchó», repite. La de Manu es su hechura. Lo fundó en 2011. A los dos años y medio lo trasladó a un local más grande, posteriormente ampliado. «Empezamos tres personas trabajando y a día de hoy somos 21», cuantifica. Cada mediodía –de noche solo abren viernes y sábado– atienden alrededor de 170 comandas.

Garrido siempre se ha sentido capaz de compaginar sus dos facetas. «Al tener un equipo tan grande se va llevando bien. Hubo años que fue más complicado. Hay momentos muy duros. Sin el apoyo de Laura sería imposible», le reconoce a su mujer, con la que ha concebido a Cloe y Martín. «Al tener dos peques, el tiempo se limita mucho. Vamos saliendo adelante».

Manu garrido, en el restaurante de su propiedad en Tui. / Pedro Mina

Sus dos vertientes obedecen a biorritmos antagónicos: «El piragüismo es de resistencia total. En el restaurante, además de la programación, están esas dos horas con mucho volumen de gente, de tensión y estrés. Son años ahí, con un grupo de trabajo bien formado, y sale rodado». Siente, de hecho, que se equilibran: «Los que son cien por cien deportistas preparan todo el año un objetivo y se la juegan. Yo no tengo esa presión. Llevo mi vida por esos dos canales. Es una escapatoria, algo que me gusta, que me encanta. Y estar en forma me ayuda a llevar mejor esas horas de trabajo».

Lo cuenta Manu asomado al Miño desde la terraza de su restaurante. Y aún lo acariciará desde la cafetería del Centro Interfederado, cuya gestión le adjudicó el Concello de Tui en febrero de 2024. «El local había salido varias veces a concurso y nadie se presentaba. Lo he cogido porque somos referencia del sector y con tanta vinculación con el piragüismo. Merecía estar abierto para dar servicio a las instalaciones y me decidí». Quizá se lo insinuó el río, ciertamente el de su vida, que le susurra que siga paleando: «Competiré mientras el cuerpo lo permita».