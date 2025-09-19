Cortegada se convierte en territorio "rider"

La pista internacional del Miño en la histórica villa termal de Cortegada, es el escenario del Open Ibérico de Esquí Náutico, Wakeboard y Wakesurf, que tiene en juego el Gran Premio Deputación de Ourense, y está inmerso en la Semana Abanca. Será el sábado a las diez de la mañana cuando se inicie la competición, en la que participan numerosos clubes de toda la península, con especial incidencia en las comunidades de Galicia y de Madrid; caso de Dummies de Ourense, San Telmo de Tui, Club de Arcade, A Golada Clube o el Entrepeñas. Entre los deportistas que estarán en las aguas del Miño, numerosos campeones de España en las diferentes disciplinas, como Bugarín, Montes, Riveras, Romero, Rey Dugo o de Portugal como Andrade.

Este campeonato es el único de carácter oficial que reúne riders al mismo tiempo las diferente especialidades, del más tradicional esquí náutico a las emergentes de wakeboard y wakesurf. Esta característica provoca una alta cota de participación y más porque será la antesala de los Campeonatos de España respectivos que se celebrarán en el Embalse de Entrepeña (Guadalajara que será el escenario) para las “wakes”, mientras que el de Alarcón madrileñ será el que acoja el de esquí náutico.

Cartel de la prueba. / Semana Abanca

El programa en Cortegada, comenzará con las competiciones de wakesurf infantil con varios rider muy fuertes, caso de Bugarín, Luis Wizner Perez-Lafuente, Paco Riveras y Ulises Romero (entre ellos tres campeones de España). Después saldrán al Miño los de wakesuf open con dos campeones de España, Alfonso Rey y Pablo Douro, y uno de Portugal, Ruy Andrade. Tras ellos las chicas, con Martina Senra, Aitana Vidal, Raquel Fernández, las madrileñas Sofía y Marta Dugo, así como Candela Rey. Cierran este grupo el wakeboard open y el infantil.

Álvaro Montes, la gran atracción

En la segunda parte competirán los 20 riders de esquí náutico, comenzando por los más jóvenes y cerrando con los open; entre ellos el gran deportista gallego Álvaro Montes, varias veces campeón de España de saltos. Ya a las seis y media de la tarde se procederá a la entrega de premios en la terraza del antiguo Balneario de Cortegada al pie del Miño. El evento cuenta también con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Xunta de Galicia, así como Aceites Abril, ATX Surf Boats, Vanguard, Gadis y Coca Cola.