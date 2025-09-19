El Celta se reencuentra con el Baxi en Copa Galicia

Celta Femxa Zorka y Baxi Ferrol vuelven a verse las caras quince días, esta vez en semifinales de Copa Galicia, después de haber disputado un amistoso de pretemporada en Boiro. En aquella ocasión, el equipo entrenado por Cristina Cantero hizo un buen primer tiempo, pero tras el paso por el vestuario no aguantó 52-76. Desde entonces, el equipo vigués ha evolucionado para bien. El partido se podrá seguir en directo por el canal de youtube de la Federación Gallega de baloncesto –fegabatv– a partir de las 21:00 horas.

La celeste Carlota Menéndez indica: «Ya nos vamos conociendo, sabemos un poco más o menos lo que vamos haciendo cada una y lo que hace el equipo. Va a ser un partido más competido, sabiendo ya un poco en dónde poner el foco y dónde atacar los puntos débiles».

La primera eliminatoria, que comenzará a las 18:30, enfrentará al Durán Maquinaria Ensino con el Maristas Coruña, ganador de la eliminatoria con los equipos de Liga Femenina 2.

Precisamente ayer se presentó Menéndez como nueva jugadora céltica junto a la argentina Andrea Boquete. Con el cansancio en el rostro tras el regreso de Lisboa, donde el Celta Femxa Zorka jugó dos amistosos, pero totalmente integradas en el equipo y en la ciudad, la base reconocía que están «bien, cogiendo sensaciones, trabajando mucho y bastante contentas».

Procedente del Baxi Ferrol, el de esta tarde es un partido especial para ella: «Vamos a dar todo lo posible y ojalá ganemos». Sobre lo que espera de la temporada, establece que es «principalmente conseguir el objetivo que nos hemos propuesto, seguir cogiendo sensaciones a nivel personal, seguir creciendo y ayudar en todo lo que se pueda».

Andrea es una de las más mayores de la plantilla, algo que tiene asumido: «Hace años que me toca hacer de veterana en los equipos, así que estoy acostumbrada. Intento ayudar a las chicas con la experiencia sobre todo. Yo también aprendo mucho de ellas. La frescura me viene bien, así que no me quejo y sigo disfrutando».

Tiene claro que la Liga Challenge «está muy competitiva, hace años que lo es. Será como en los años anteriores, así que estamos preparadas para eso. Sabemos que va a ser muy duro. Hay que trabajar e intentar conseguir un equipo sólido con una identidad de grupo. Ese es el camino».