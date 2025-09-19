El Celta estrena «Voltarei», el himno para Europa que homenajea a la emigración

La participación del Celta en Europa también tendrá su himno, que sigue los pasos de «Oliveira dos cen anos» que el club encargó a C. Tangana para poner música al centenario de la entidad. En esta ocasión, el artista elegido ha sido el rapero gallego Hard GZ, que viene de estrenar «Voltarei», en referencia a la emigración y al pasado europeo de los célticos, que en 2018 alcanzaron las semifinales de la Liga Europa, a la que regresan el jueves 25 en Stuttgart.

La nueva canción se estrenó ayer, viernes 19 de septiembre, en las plataformas Spotify y YouTube, seis días antes del debut celeste en la primera fase de la Liga Europea en tierras alemanas.

«Voltarei» se ha concebido como un alegato a la emigración. La canción incluye referencias a la protección de la Virgen del Carmen para quienes trabajan lejos de casa («mariñeiros, emigrantes pedíndolle á Virxe do Carme») y resalta la resiliencia de quienes partieron de Galicia en busca de un futuro mejor.

La letra de la canción alterna el castellano y el gallego, evocando escenas de marineros y campesinos que echan de menos su tierra: «Somos da costa, somos do mar» y «bocas famentas comen do norte».

El estribillo «Voltarei, voltarei» encarna ese deseo de regresar a Galicia. «Se calcula que unas 500.000 personas partieron desde Galicia hacia países como Francia, Suiza o Alemania con la única idea de construir un futuro mejor para los suyos. Este carácter luchador es parte de nuestro carácter como club, muchas veces resumido en nuestra famosa afouteza», destaca el Celta.

«Voltarei», apunta la entidad celeste, es «un reconocimiento a esos gallegos que mantuvieron en la distancia esa esperanza de regresar al hogar». Pedro Ruibal, conocido artísticamente como Hard GZ, nació en Vigo en 1995 y se crió en A Coruña, pero mantiene claro su sentimiento celeste. A lo largo de su carrera ha destacado por un estilo combativo, con letras cargadas de crítica social. Este año ha llenado el WiZink Center de Madrid, consolidándose como una de las figuras más importantes del hip hop español.