Abiertas las inscripciones para el Urban Trail Night Eurocidade

La novena edición de la Urban Trail Night Eurocidade ya se ha puesto en marcha con la apertura de las inscripciones el pasado miércoles. Una vez más servirá para poner en valor la unión existente entre las dos ciudades fronterizas a través de un recorrido por sus monumentos más importante. Todo un aliciente para los atletas que participan en ella ya que es una ocasión única para correr por lugares tan especiales como las impresionantes murallas valencianas, a través de sus muros y pasadizos, cruzar el viejo puente internacional, adentrarse en el casco histórico de Tui, presidido por su catedral, y serpentear por los innumerables senderos que hay a ambos márgenes del Miño

La Urban Trail Night continuará con su fórmula de 2 distancias, de 8 y 16 kilómetros, para adaptarlo a todo tipo de deportistas. La nocturnidad del evento lo dota de un halo de misterio e intriga, ya que algunos tramos sólo estarán iluminados por los propios frontales que llevan los participantes. El recorrido final se irá comunicando conforme se acerque la fecha del 29 de noviembre, ya que como cada año, las modificacioenes del trazado es un secreto bien guardado por la organizazión .

Participantes en la anterior edición. / Urban Trail Night Eurocidade

En 2024 se batía el record de participación con la presencia en la línea de salida de casi 600 atletas. Aunque faltan más de dos meses, con esta apertura de inscripciones se empieza a ver ya a través de las propias vías de comunicación del evento el interés que despierta una carrera única en su formatos. La Urban Trail Night Eurocidade está organizada por las empresas Sra. Emilia Agencia de Comunicación y NOKAO y contará con el patrocinio público de los Concellos de Valença y Tui, y de entidades privadas. Además movilizará a más de un centenar de personas entre voluntarios, fuerzas del orden, protección civil.