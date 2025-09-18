Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roberto López charla sobre su ascensión al Manaslu

El alpinista gallego hablará en el Rocódromo Mapache de su expedición de 2023

Roberto López, durante su expedición al Manaslu.

R. V.

Roberto López hablará de su ascensión al Manaslu (8.163 m), que el alpinista lucense, afincado en Sabarís, coronó en 2023. La charla-coloquio se celebrará este sábado a partir de las 20:00 horas en las instalaciones del Rocódromo Mapache (Ricardo Mella, 123), que ha colaborado en las expediciones de López. La asistencia se limita a 90 plazas. El teléfono para confirmar asistencia es el 666162336. A continuación actuará el grupo Queimacasas.

