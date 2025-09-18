Roberto López charla sobre su ascensión al Manaslu

Roberto López hablará de su ascensión al Manaslu (8.163 m), que el alpinista lucense, afincado en Sabarís, coronó en 2023. La charla-coloquio se celebrará este sábado a partir de las 20:00 horas en las instalaciones del Rocódromo Mapache (Ricardo Mella, 123), que ha colaborado en las expediciones de López. La asistencia se limita a 90 plazas. El teléfono para confirmar asistencia es el 666162336. A continuación actuará el grupo Queimacasas.