Alpinismo
Roberto López charla sobre su ascensión al Manaslu
El alpinista gallego hablará en el Rocódromo Mapache de su expedición de 2023
Roberto López hablará de su ascensión al Manaslu (8.163 m), que el alpinista lucense, afincado en Sabarís, coronó en 2023. La charla-coloquio se celebrará este sábado a partir de las 20:00 horas en las instalaciones del Rocódromo Mapache (Ricardo Mella, 123), que ha colaborado en las expediciones de López. La asistencia se limita a 90 plazas. El teléfono para confirmar asistencia es el 666162336. A continuación actuará el grupo Queimacasas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha