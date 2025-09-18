La leyenda de La Solitaire du Figaro se escribe en Vigo

«Aquí nacen las leyendas», reza el lema de La Solitaire du Figaro Paprec. La prueba oceánica más antigua –56 ediciones ininterrumpidas– consagra a regatistas que después se enrolarán en las grandes travesías planetarias. Son jóvenes, en su mayoría, con el hambre de fama y la energía que demandan esas 1.850 millas náuticas (3.425 km) en solitario por el Atlántico Norte. Los 34 de esta edición –29 franceses, dos ingleses, un irlandés, un suizo y un americano– se aproximan ya a Vigo. La ría olívica, con su propio caudal de naufragios y fantasías, se incorpora como escenario de esa narración épica.

El trayecto entre la bahía bretona de Morlaix y Vigo (1.046 km), del Finisterre francés al ibérico, constituye la segunda etapa. La primera se desarrolló de Ruan a Morlaix (1.246 km). La Solitaire du Figaro coronará a su campeón de regreso a Normandía, en Saint-Vaast-la-Hougue (1.133). Todos los que la culminen, en realidad, podrán enorgullecerse. Habrán superado la ira de las tormentas y el tedio de las encalmadas, como la que ahora mismo entorpece a la flotilla todavía a distancia de Estaca de Bares.

La meteorología modifica las previsiones. Se esperaba que los participantes fuesen llegando a Vigo a lo largo de hoy jueves. Esa previsión se ha retrasado al viernes, entre el mediodía y la medianoche. El caprichoso viento ordena. De hecho, por precaución se tomarán tiempos al paso por Fisterra, delante de la zona vetada a ellos por el tráfico de mercantes. Serán los cronos oficiales definitivos de la segunda etapa si la situación aconseja finalmente que los regatistas activen los motores de sus barcos.

Trayecto de la regata La Solitaire du Figaro en su paso por la ría de Vigo / Hugo Barreiro

En cualquier caso, en el puerto vigués se les recibirá festivamente, con la entrega de los premios correspondientes a la etapa, y no se posponen las actividades. Hoy (12:00), en el Chiringo de Portocultura, se inaugura «Galicia sabe a mar», una de las actividades gastronómicas calendadas. Se organizarán talleres, juegos artesanales y conciertos.

Ida y vuelta por la ría

Los navegantes podrán reposar y disfrutar del ambiente hasta la mañana del domingo, cuando se reanude su aventura. Saldrán al agua sobre las 10:00 y los comisarios sellarán sus motores. Se ha preparado un espectáculo en el mar, en el que participarán los remolcadores principales de Remolcanosa. Y a las 12:30 tomarán la salida, lo que implica un recorrido previo, de ida y vuelta por el frente marítimo. La dirección exacta dependerá del viento, ya impredecible a las puertas del otoño. Los partes apuntan igual a un nordeste que al noroeste, que invertiría lo previsto.

Recorrido de la regata / Hugo Barreiro

Los aficionados podrán contemplar el espectáculo desde diversas zonas, alguna de ellas cerrada normalmente a los ajenos a las instalaciones portuarias. El tráfico marítimo se clausurará durante dos horas en una amplia zona de exclusión para evitar colisiones. La TVG retransmitirá en directo entre 11:00 y 14:00 y realizará su Telexornal desde la estación marítima.

Después de 13 millas, en alrededor de una hora y media, los 34 integrantes de la flotilla abandonarán la ría por la bocana norte. Probablemente regresen, sin embargo. La Fundación Traslatio, que organiza la llegada con financiación de Diputación de Pontevedra y Puerto de Vigo, ha acordado ampliar a 2026 y 2027 la relación con La Solitaire si todas las partes quedan satisfechas. Aquí se escribe la leyenda.