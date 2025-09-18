El juez abre juicio oral a los cuatro futbolistas investigados, entre ellos a Raúl Asencio, por la difusión de vídeos sexuales

El Juzgado de Instrucción Nº3 de San Bartolomé de Tirajana ha notificado recientemente la apertura de juicio oral contra cuatro futbolistas, entre ellos el grancanario Raúl Asencio, implicados presuntamente en la grabación y difusión sin consentimiento de vídeos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes, una de ellas menor de edad. Estos hechos ocurrieron en un espacio privado de un club de playa situado en el sur de Gran Canaria, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El auto, fechado el 2 de septiembre de 2026, establece que la apertura de juicio no admite recurso, salvo que se viera afectada la situación personal de los investigados. Ninguno de los acusados se encuentra actualmente privado de libertad, por lo que esta vía no será aplicable en este caso, aclara el TSJC.

Fianzas y cargos

La resolución judicial señala que los implicados deberán prestar fianza en un plazo de 24 horas: tres de ellos por un importe de 20.000 euros cada uno y el cuarto, cuya acusación se centra únicamente en la difusión de los vídeos, por una cuantía de 15.000 euros. En caso de impago, la justicia procederá al embargo de bienes.

Según lo recogido en el auto, el Ministerio Fiscal atribuye a dos de los futbolistas delitos de distribución de pornografía infantil y delitos contra la intimidad, conforme a lo establecido en el Código Penal español. Al tercer implicado, se le imputa igualmente distribución de pornografía infantil y delitos contra la intimidad, mientras que al cuarto, la acusación es por dos delitos contra la intimidad.

Además, las dos presuntas víctimas han presentado acusación particular, aunque una de ellas sólo lo ha hecho en relación a los tres primeros investigados.