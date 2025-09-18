Charlotte Yven lidera la flota de La Solitaire du Figaro Paprec en las últimas 80 millas hacia Vigo

La travesía rumbo a Vigo continúa para la flota de La Solitaire du Figaro Paprec y Charlotte Yven (Skipper Macif 2023) lidera el grupo de cabeza. Gracias a un reposicionamiento estratégico durante la noche y seguida de cerca por Hugo Cardon (Sarth’Atlantique), la navegante francesa comanda la flota de 34 regatistas en solitario en la aproximación al cabo Finisterre. Detrás, un pequeño grupo de cuatro barcos acecha mientras el resto de la flota trata de alcanzar este punto clave de convergencia.

Con diez millas de ventaja sobre sus perseguidores (tracking en directo), Yven y Cardon afrontan ya el cambio de rumbo hacia el sur para iniciar el descenso a lo largo de la costa atlántica española en dirección a Vigo, donde se sitúa la línea de llegada de esta segunda etapa. En cualquier caso la recta final no será sencilla: la dorsal anticiclónica vuelve a situarse sobre el noroeste de la península y los regatistas deberán navegar en condiciones de viento flojo, que exigirá máxima concentración para aprovechar cada racha.

Uno de los participantes. / Thomas Campion

En la estela del dúo de cabeza, Quentin Vlamynck (Les Étoiles Filantes), Alexis Loison (Groupe REEL), Paul Morvan (French Touch – Foricher) y Jules Ducelier (Région Normandie) no renuncian a la pelea y tratarán de recortar distancias antes de la llegada.

Los modelos meteorológicos actuales permiten prever la continuidad de la regata hasta la línea de llegada en Vigo. No obstante, si las condiciones se complican, la dirección de regata contempla la posibilidad de validar como resultado final de etapa los tiempos del paso obligatorio por el cabo Finisterre, con la flota llegando al Puerto de Vigo para la ceremonia d llegada.

Según las previsiones, tras beneficiarse de una “bordura anticiclónica” con más viento del esperado, los patrones podrían enfrentarse en las próximas horas a una zona de encalmada frente a Finisterre, lo que ralentizará notablemente el ritmo de la flota durante la noche y la jornada del viernes. En cualquier caso, se espera la llegada a Vigo a partir del mediodía del viernes, mientras que el sábado a las 12:00 horas será la entrega de premios en la zona del village de Portocultura.

Village abierto

Desde hoy jueves, el village de La Solitaire du Figaro Paprec está listo para recibir no solo a la flota, sino también a sus equipos de tierra, a la organización y, por supuesto, a toda la ciudadanía de Vigo y a los visitantes.

Uno de los mostradores de "Galicia sabe a mar". / Marta G. Brea

La conselleira del Mar, Marta Villaverde; el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; y el presidente de la Fundación Traslatio, Mario Cardama, han estado esta tarde en el village, donde recorrieron la exposición fotográfica de la salida de la Volvo Ocean Race de 2005, visitaron los stands de artesanía y las zonas de juegos, y finalizaron su ruta en los foodtrucks de la campaña “Galicia Sabe Amar”, donde el público puede degustar gratuitamente las delicias de los productos del mar gallego.

“Tenemos muchas ganas de ver aquí ya a los Fígaro, que estarán aquí hasta el domingo que partirán de Vigo rumbo a Normandía. Animamos a todo el mundo a que se acerque al muelle de Portocultura, donde podrán ver de cerca los barcos, conocer a los equipos y disfrutar del ambiente, y vivir así un evento de estas características, que hace muchos años que algo así no sucede”, afirmó Mario Cardama.