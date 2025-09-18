baloncesto | Pretemporada de la Liga Challenge
Cara y cruz para el Celta
Derrota ante el Benfica y victoria sobre el Sporting en Lisboa
Raúl Rodríguez
El Celta Femxa Zorka continúa quemando etapas en su preparación del inminente comienzo de Liga. Esta semana tiene trabajo extra, ya que el equipo participó en un torneo en Lisboa y mañana viernes se juega el pase a la final de la Copa Galicia. Esa semifinal será a las 21:00 horas y ante un rival tan exigente como el Baxi Ferrol.
En el primer partido, el Celta Femxa Zorka se medía al Benfica. Un partido complicado, ya que la entrenadora viguesa no pudo contar con Jiselle Thomas y, además, las jugadoras acusaron el cansancio del largo desplazamiento a la capital lusa.
Al final de los cuarenta minutos de juego, 63-49 para el Benfica. Por parte del conjunto vigués actuaron Deva Bermejo (9) Uxía Rodríguez (2), Andrea Boquete (0), Jessica Kelliher (10), Diana Cabrera (4) -cinco inicial- Martina Vizmanos (0), Sara Vidal (2), Naiara Martínez (0), Paula Salinas (9) y Carlota Menéndez (13).
Ayer, el equipo se enfrentaba al Sporting, ya con Thomas formando parte del equipo. Las viguesas dominaron el encuentro desde el principio, sin acusar el cansancio del día anterior. Al final, 65-81 para el Celta Femxa Zorka. Fueron alineadas Deva Bermejo (1), Paula Salinas (1), Andrea Boquete (0), Jessica Kelliher (16), Diana Cabrera (9) -cinco inicial- Martina Vizmanos (15), Uxía Rodríguez (16), Sara Vidal (2), Naiara Martínez (4), Jiselle Thomas (8) y Carlota Menéndez (9).
