El Vigo organiza mañana su «Xornada en igualdade»

El Vigo RC organiza este jueves en el edificio Enredadeiras de la Universidade de Vigo su «Xornada sobre rugby en igualdade». A las 18:30 habrá una mesa redonda en la que participarán los exjugadores de la selección española Elena Roca y Marcos Mella y los miembros del club vigués André Baldonedo (sénior), Greta Osorio (M16), Duarte Rendo (M16) y Mencía Moreno (M16).

Posteriormente, a partir de las 19:30, los asistentes podrán participar en una actividad demostrativa. La tarde se clausurará a partir de las 20:30 horas con el tradicional e ineludible tercer tiempo.

Este espacio de diálogo y reflexión sobre la igualdad de género en el deporte servirá también para captar jugadores y jugadoras para la cantera olívica.