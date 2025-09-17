Rugby
El Vigo organiza mañana su «Xornada en igualdade»
Mesa redonda, actividad práctica y tercer tiempo en el edificio Enredadeiras
El Vigo RC organiza este jueves en el edificio Enredadeiras de la Universidade de Vigo su «Xornada sobre rugby en igualdade». A las 18:30 habrá una mesa redonda en la que participarán los exjugadores de la selección española Elena Roca y Marcos Mella y los miembros del club vigués André Baldonedo (sénior), Greta Osorio (M16), Duarte Rendo (M16) y Mencía Moreno (M16).
Posteriormente, a partir de las 19:30, los asistentes podrán participar en una actividad demostrativa. La tarde se clausurará a partir de las 20:30 horas con el tradicional e ineludible tercer tiempo.
Este espacio de diálogo y reflexión sobre la igualdad de género en el deporte servirá también para captar jugadores y jugadoras para la cantera olívica.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro