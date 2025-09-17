Triatlón
Siete podios para el Delikia en el Campeonato de España
El equipo gallego acudió a la cita en Águilas
Águilas acogió el Campeonato de España de triatlón, al que acudió el Club Deportivo Delikia. A nivel individual, Damián Suárez se proclamó campeón de España en júnior masculino; Luis Piña, campeón juvenil; Lucía Piñón fue la tercera júnior femenina y Jeyden Jael quedó subcampeón cadete. Los chicos y chicas se alzaron con dos podios más a nivel colectivo al lograr la medalla de plata tanto masculina como femenina en la categoría júnior.
Además, después de siete meses de competición, también la Liga Talento llegó a su fin en Águilas con el Campeonato de España de relevo mixto. El C.D Delikia, con un tiempo de 1:13:14, superó en meta por 20 segundos al Cidade de Lugo Fluvial. Los luceses, sin embargo, aunque empatados a puntos con los vigueses, se impusieron en la general. En categoría femenina, el Delikia quedó tercero.
Se da por finalizada la temporada para el Delikia, terminando con tres ascensos a la máxima categoría nacional en categoría absoluta, y finalizando en 2º y 3º lugar en la Liga Talentos en su primer año en primera división.
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro