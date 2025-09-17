Dos medallas de Judith Rodríguez en Indonesia

Judith Rodríguez continúa añadiendo triunfos en su pujante trayectoria en la esgrima adaptada. La tiradora viguesa, que en los Juegos Paralímpicos de París logró una histórica medalla de bronce en florete, se había desplazado en esta ocasión a Indonesia para participar en una de las entregas de la Copa del Mundo. Y Rodríguez ha rentabilizado el desplazamiento al conquistar dos nuevas preseas: el bronce en la modalidad de espada y la plata en florete. Confirma así la total recuperación de la lesión del hombro que la hizo pasar por quirófano en febrero.