Esgrima
Dos medallas de Judith Rodríguez en Indonesia
La viguesa sigue incrementando su palmarés en la Copa del Mundo
Judith Rodríguez continúa añadiendo triunfos en su pujante trayectoria en la esgrima adaptada. La tiradora viguesa, que en los Juegos Paralímpicos de París logró una histórica medalla de bronce en florete, se había desplazado en esta ocasión a Indonesia para participar en una de las entregas de la Copa del Mundo. Y Rodríguez ha rentabilizado el desplazamiento al conquistar dos nuevas preseas: el bronce en la modalidad de espada y la plata en florete. Confirma así la total recuperación de la lesión del hombro que la hizo pasar por quirófano en febrero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Santiago releva a Lobato
- La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro