¡Jordan Díaz se retira del Mundial tras un salto nulo!

Pésimas noticias para la delegación española en el Mundial de Atletismo de Tokio, ya que el campeón olímpico y europeo Jordan Díaz se ha retirado de la clasificación de triple salto después de un primer intento nulo y no estará en la final en la que podría haber conseguido la 'triple corona'.

Acechado por unos problemas físicos en la rodilla derecha que lo han obligado a llegar con calzador a la capital nipona y con un solo salto en los Campeonatos de España (17,16 metros) que le sirvió para colgarse el oro. Fue su efímera reaparición después de casi un año sin competir por culpa de ese tendón rotuliano que lo amenaza.

El hispanocubano llegaba después de alargar todos los plazos, en principio con buenas sensaciones. Sin embargo, en el primer intento en la calificación metió toda la zapatilla en la línea y realizó un claro nulo. Pese a que no se apreciaron problemas físicos en ese salto, unos minutos después comunicó a la organización que renunciaba a los dos siguientes.

Es decir, que su regreso a un Mundial de Atletismo seis años después no ha podido ser más triste. Todavía como cubano, el prodigioso habanero consiguió plaza de finalista en Doha'19 con una meritoria octava posición (17,06 metros) con tan solo 18 años. Después, arriesgó al desertar en 2021 tras una competición en Castellón y menos de un año después recibió la nacionalidad española.