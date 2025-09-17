Fútbol Sala
El Guadalcacín, próximo rival del Bembrive en Copa de la Reina
Las de Gael Madarnas empiezan el campeonato liguero este sábado en Vilalba (18:00 horas)
El Bembrive FS se medirá al CD Guadalcacín FS, de la 1ª División Iberdrola, en la segunda ronda de la Copa de la Reina, que se disputará el martes 23 o miércoles 24 en el polideportivo Vicente Álvarez a partido único.
Por tercer año consecutivo el conjunto vigués alcanza los dieciseisavos de final ante un equipo de la máxima categoría, tras caer en la 23/24 frente al Alcantarilla y en la 24/25 ante el Burela.
Para la afición viguesa es ésta un nuevo premio porque podrán examinar el nivel de la máxima categoría ante su equipo, bicampeón del grupo 1 de Segunda División. El quinteto que entrena Andrés Sánchez cuenta con tres brasileñas, la cierre Jussara da Silva, la ala Lorrana Dias y la pívot Gleice Serpa, además de dos jugadoras que compitieron en el Poio pescamar la campaña 24/25: la ala Elena Aragón y la portera Sandra Buzón.
El equipo jerezano llegó a la elite en junio de 2024, el primer verano en que las viguesas se quedaron a las puertas del ascenso, y en su segundo ejercicio consecutivo en la Liga Iberdrola acumula una derrota en Móstoles (4-2) y un empate en casa (2-2) ante el Poio Pescamar. Este sábado juega en Burela.
Las de Gael Madarnas, que empiezan el campeonato liguero precisamente este sábado en Vilalba (18:00 horas), disputarán el torneo del KO entre semana en Vigo y repetirán presencia en el Vicente Álvarez el sábado 27 contra la AD Mioño FSF, en la segunda jornada de 2ª División.
