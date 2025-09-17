Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala

El Guadalcacín, próximo rival del Bembrive en Copa de la Reina

Las de Gael Madarnas empiezan el campeonato liguero este sábado en Vilalba (18:00 horas)

Café, uno de los fichajes del Bembrive esta temporada.

Café, uno de los fichajes del Bembrive esta temporada.

Alberto Ovenza

El Bembrive FS se medirá al CD Guadalcacín FS, de la 1ª División Iberdrola, en la segunda ronda de la Copa de la Reina, que se disputará el martes 23 o miércoles 24 en el polideportivo Vicente Álvarez a partido único.

Por tercer año consecutivo el conjunto vigués alcanza los dieciseisavos de final ante un equipo de la máxima categoría, tras caer en la 23/24 frente al Alcantarilla y en la 24/25 ante el Burela.

Para la afición viguesa es ésta un nuevo premio porque podrán examinar el nivel de la máxima categoría ante su equipo, bicampeón del grupo 1 de Segunda División. El quinteto que entrena Andrés Sánchez cuenta con tres brasileñas, la cierre Jussara da Silva, la ala Lorrana Dias y la pívot Gleice Serpa, además de dos jugadoras que compitieron en el Poio pescamar la campaña 24/25: la ala Elena Aragón y la portera Sandra Buzón.

El equipo jerezano llegó a la elite en junio de 2024, el primer verano en que las viguesas se quedaron a las puertas del ascenso, y en su segundo ejercicio consecutivo en la Liga Iberdrola acumula una derrota en Móstoles (4-2) y un empate en casa (2-2) ante el Poio Pescamar. Este sábado juega en Burela. 

Las de Gael Madarnas, que empiezan el campeonato liguero precisamente este sábado en Vilalba (18:00 horas), disputarán el torneo del KO entre semana en Vigo y repetirán presencia en el Vicente Álvarez el sábado 27 contra la AD Mioño FSF, en la segunda jornada de 2ª División.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents