Gonzalo Araújo gana la Rolex Maxi World Championship

Nuevo éxito para Gonzalo Araújo en uno de los proyectos que va combinando por todo el mundo a lo largo del año. El regatista vigués se ha proclamado en este caso campeón de la Rolex Maxi World Championship, una prueba dedicada a las mayores embarcaciones deportivas, que se ha disputado en las aguas corsas de Porto Cervo, en la Costa Esmeralda.

Araújo, ejerciendo como táctico, fue uno de los 29 tripulantes del Moat, un Swan 115 armado por el argentino Juan Bal, que competía en Superyachts, los que superan los 100 pies (33 metros) de eslora. Fueron seis jornadas de regatas costeras, entre islas e islotes, y negociando un mistral fuerte. El Moat probó su consistencia, evitó averías y confirmó lo ya apuntado a comienzos de junio en la Giorgio Armani Superyacht Regatta.