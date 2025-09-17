Tenis
Paso adelante de los hermanos Viñas
Carla y Marcos se clasifican para el master de sus circuitos nacionales
Carla Viñas Fontán se ha clasificada para el máster del Circuito Nacional Warriors, que se celebrará en la Ferrero Tennis Academy del 20 al 23 de septiembre en la localidad alicantina de Villena. Su presencia ya es en sí un logro. A este máster sólo acceden las ocho mejores jugadoras del circuito. La viguesa tendrá la oportunidad de jugar el torneo alevín tanto en individual como en dobles junto a su compañera asturiana del Real Grupo Covadonga Carla Suárez.
La jugadora, que recientemente ha fichado por el Ureca, está realizando unas semanas intensas de entrenamiento para prepararse e intentar realizar un buen torneo.
No le va a la zaga su hermano pequeño, Marcos, que acaba de proclamarse campeón en la prueba de Valladolid del Circuito Nacional de las TDC Series en la categoría benjamín. El vigués se impuso en la final a Carlos González Cano en un partido muy ajustado, que se decidió en el superdesempate.
Marcos Viñas, actual campeón gallego, disputará el máster final del Circuito Nacional del TDC Series del 2 al 5 de octubre en las instalaciones de Tennis Academy El Cortijo en Gran Canaria. También en este caso participarán los ocho primeros clasificados. Marcos espera hacer firman buenos resultados tanto en individual como en dobles.
