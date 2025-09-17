Horta y Conde buscarán una medalla en Shanghai

La Federación Española de Remo (FER) dio a conocer este miércoles la convocatoria de quince seleccionados que conforman el equipo absoluto que competirá en seis barcos en los Mundiales de Shanghái (China) que se van a celebrar del 21 al 28 de septiembre.

El Shanghai Water Sports Centre será el escenario en el que se celebren las distintas competiciones después de haber albergado numerosos eventos y torneos nacionales, regionales e internacionales, incluyendo el Campeonato Universitario de Remo de la FISU de 2018.

El campeonato contará con una torre de llegada recientemente modernizada, un sistema de rompeolas permanente e instalaciones actualizadas para el área de descanso de los atletas.

El campeonato reunirá a más de 900 atletas de 56 delegaciones, que darán vida a un espectáculo de fuerza, técnica y emoción en 23 clases de embarcaciones.

España, en seis modalidades

España competirá en seis modalidades, de las que dos serán en categoría femenina, con la participación de Esther Briz en skiff femenino y de Aina Cid y Virginia Díaz en doble scull, informa la FER en un comunicado.

En categoría masculina, Jaime Canalejo y Javier García Ordóñez participarán en dos sin timonel y Aleix García y Rodrigo Conde, en doble scull.

Caetano, en una prueba con Carracedo en Vaires-sur-marne en 2024. / MAXIM SHIPENKOV

Jorge Knabe, Juan Miguel Palomino, Eric Pastor y Pau Sánchez formarán equipo en el cuatro sin timonel, mientras que Igor Teixidor, Jordi Jofre, Gonzalo García Ferrero y Caetano Horta competirán en cuatro con timonel.

Horta ganó el oro en la categoría sub23 en skill ligero masculino en los anteriores Mundiales que se disputaron en St Catharines el pasado año.

El noiés, de solo 23 años, también ganó una medalla de oro en el Campeonato Europeo Juvenil de Remo de 2020, en la prueba de doble scull. Y a pesar de su corta edad ya participó en dos Juegos Olímpicos, ocupando el séptimo lugar en Tokio 2020 y el octavo en París 2024, en la prueba de doble scull ligero.

Por su parte el catalán Aleix García y el moañés Rodrigo Conde aspiran a sumar una nueva medalla después de la plata conquistada en los Mundiales de 2022 en la República Checa en doble scull.

Rodrigo Conde Romero, que acaba de cumplir 28 años,puede presumir de haber ganado una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Remo de 2022 y dos medallas de plata en el Campeonato Europeo de Remo, en los años 2022 y 2024, en la prueba de doble scull.

Haciendo pareja con Aleix García, alcanzó la final del doble scull en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde acabó en quinta posición. Además, ha obtenido algunos podios en la Copa Mundial de Remo: dos terceros lugares en 2022 y uno de segundo en 2023.