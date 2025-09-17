Lady 100: presente y futuro de Aroa Sío

Diez años ha cumplido Aroa Sío al galope. La viguesa se entregó al ultratrail desde 2016 como parte de un proceso de redención física y sentimental. Dejó de fumar. Cambió sus hábitos alimenticios. Volvió a enamorarse. Y decidió desafiar a su cuerpo y a su mente, recién desperezados, en una circunvalación sin fin del planeta. No ha cesado en ese empeño. Durante este tiempo ha competido en 60 citas de las UTMB World Series, entre otras pruebas oficiales. «Ya supero con creces los 5.000 kilómetros de competición», calcula si se le pide. «Confieso que no llevo la cifra exacta. Lo que más me importa no es el número, sino lo vivido en cada carrera».

En la campaña de 2025 que acaba de clausurar, cumpliendo los 46 años, Sío ha añadido siete estaciones más a su irisado viaje. Ganó el maratón de Madeira como aperitivo. En Black Canyons (101 km), en Arizona, terminó pese a sufrir deshidratación. En el italiano Chianti Ultra Trail (120 km) quedó sexta en la general y primera en su categoría. Repetiría ese éxito parcial en la francesa Saint Jacques (95 km) y en las californianas Canyons Enduracen Runs (161 km); en ambas fue además segunda de la general. Subió a lo más alto del podio absoluto en el Trail Porto da Cruz (50 km), de Madeira, y en la CCC de Chamonix (101 km), pese a caerse en el kilómetro 30, quedó 23ª y volvió a ganar en su categoría.

Aroa Sío, durante una de las pruebas de esta temporada. / Cedida

En total, más de 600 kilómetros a lo largo y más de 25 en desnivel positivo acumulado. «Estamos muy contentos y felices con lo conseguido», valora, incluyendo en el plural de su satisfacción al equipo que la apoya y asesora. En lo singular, añade: «Me encuentro en un momento de madurez deportiva. Sigo obteniendo resultados y cada vez me encuentro más cómoda en las pruebas largas».

En las UTMB World Series se etiquetan de color los trails según su distancia. El amarillo de los 20 km o el naranja de los 50 km abundaban más en el inicio de la trayectoria de la viguesa. Ahora prolifera el verde de las 100 km e incluso el rojo de las 100 millas (160,9 km), que es lo que su maquinaria le demanda. «Además de seguir disfrutando de lo que me apasiona, que es este deporte, mi objetivo es centrarme en pruebas de 100 millas. Me ilusiona mucho retarme con esas distancias. Siento que es donde mejor rindo», explica.

Descubrió que tal esfuerzo titánico la maravillaba en su primera experiencia, en la Western States Endurance Run de 2022 (161 km). Después asentaría su predilección en el Mont Blanc (178 km, 10.000 metros de desnivel positivo), en la aventura que muchos consideran el auténtico campeonato del mundo de esta disciplina. «Son las dos carreras que han marcado mi trayectoria», conviene. «Me encantaría volver a disputarlas».

La viguesa, en plena competición. / Cedida

Sío aún tiene que ir confeccionando su calendario de 2026, aunque sabe que arrancará en enero con un trail de 80 km en Reino Unido. Su renovación por tres años con Craft Sportswear le garantiza las condiciones materiales necesarias para mantenerse en la élite internacional.

«Cuando echo la vista atrás, me doy cuenta de todo lo que he ido aprendiendo en este camino. He evolucionado mucho en mi forma de entender el deporte. Antes era más impulsiva. Ahora afronto las pruebas con más estrategia y confianza», reflexiona la olívica; aquella fumadora empedernida que sintió que se ahogaba cuando concluyó el examen de 1.000 metros en las oposiciones a la Policía Local. Una década después necesita 160 veces esa distancia para sentirse colmada. «Lo que más me motiva es vivir experiencias únicas en la ultradistancia».

Asaltamonte, su proyecto más ilusionante

Pudiera parecer un anodino paseo para la inagotable Sío. Mujeres de toda edad y condición se reunirán el día 27 en Monteferro. Recorrerán un circuito de 2.500 metros, entre 9:00 y 14:00, relevándose y al ritmo que convenga. Advierte: «Es un proyecto que me hace especial ilusión».

Asaltamontes Female surgió por su impulso y cofundada por Arancha Pérez de Lis a finales de 2022. Esta red que promueve el deporte femenino al aire libre y seguro se ha extendido por España. El festival nigranés, aún abierta la inscripción, es el evento central. «Nació como un sueño y hoy es una realidad que crece cada año. No es solo una asociación sino un movimiento que busca dar visibilidad en el trail, motivar y demostrar que juntas abrimos camino. Ver a tantas mujeres compartiendo kilómetros, experiencias y sonrisas es uno de mis mayores orgullos».