Ciclismo
Antiviolencia propone sancionar a 17 seguidores por los incidentes en la Vuelta con multas de hasta 4.000 euros
Estos expedientes analizados corresponden a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos
EFE
La Comisión Estatal Antiviolencia a acordado proponer una multa a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de la Vuelta ciclista a España que oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses.
Según informa este miércoles la Comisión, estos expedientes analizados corresponden a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos.
La Vuelta a España se vio alterada por incidentes causados por las protestas de personas a favor de Palestina y en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech. En la undécima etapa, con salida y llegada en Bilbao, se tuvo que adelantar el final y la última jornada, en Madrid, se detuvo la carrera a 56 kilómetros para el final, entre otras.
