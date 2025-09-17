Alfredo Bea pide a Gobierno y Xunta una regulación segura del deporte náutico

El presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, Alfredo Bea, ha pedido este miércoles por escrito al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ambas instituciones aprueben un decreto para "ordenar" y "regular" la práctica segura de los deportes náuticos en aguas gallegas.

El expiragüista recuerda que llevan años trabajando en esta queja, pero las distintas administraciones "no han hecho nada" por encontrar una solución al problema, por eso buscaron su apoyo en la Valedora do Pobo, quien ha admitido su queja, además de que la trasladará al Defensor del Pueblo para las competencias estatales.

"Ahora nuestra clase política tiene dos caminos. Pueden comportarse como avestruces, escondiendo la cabeza bajo tierra, o pueden actuar como líderes y aprovechar esta oportunidad para regular de una vez por todas el deporte náutico a nivel estatal y autonómico", destacó Bea.

En este sentido, el presidente de la Federación Gallega señaló que el deporte está declarado de interés público y, por eso, "es hora de que ese interés se respete".

"Hemos hecho nuestro trabajo y la Valedora lo ha reconocido. Ahora les toca a ellos demostrar que pueden convertir esta oportunidad en una normativa que nos haga una sociedad mejor", incide.

Compatibilidad ambiental

En su carta a Pedro Blanco, Bea solicita que el Gobierno facilite la creación de un marco que regule la práctica del deporte náutico "con criterios de seguridad y compatibilidad ambiental, evitando duplicidades y garantizando un acceso justo".

Al presidente de la Xunta, por su parte, le pide "un impulso directo" para iniciar "de inmediato" la creación de una normativa moderna, la cual pasa, a su entender, por un decreto gallego que "ordene y regule la práctica segura de los deportes náuticos de manera compatible con la protección del medio ambiente y la vida de los pueblos y rías".

Para ello, ofrece su "leal colaboración" y todo el apoyo técnico que sea necesario porque el objetivo de la federación es, ha dicho, construir "una Galicia activa, saludable y justa".