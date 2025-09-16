Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A solidariedade dignifica a Mos

Plataforma Cívica de Vigo pro Palestina*

O pasado 9 de setembro, Mos non viviu un episodio de mala imaxe, como sostén a súa alcaldesa. Ao contrario: foi escenario dunha mostra de dignidade colectiva fronte á barbarie. Foi o lugar onde milleiros de persoas moi diversas, de múltiples procedencias políticas e sociais, se congregaron para dicir NON ao xenocidio do pobo palestino, NON ao apartheid israelí, e NON á normalización internacional dun réxime criminal a través do deporte espectáculo.

O motivo foi claro e xustificado: rexeitar a participación do equipo Israel Premier Tech na Vuelta Ciclista a España, un equipo financiado con fondos públicos israelís e parte dunha estratexia de sportswashing que busca maquillar as políticas de ocupación, apartheid e exterminio contra o pobo palestino. A nosa mobilización foi convocada publicamente, con tempo, de forma aberta e pacífica, como así se desenvolveu, malia unha presenza policial desproporcionada e algunhas tensións inevitables nun acto multitudinario.

Resulta gravemente irresponsable e distorsionadora a alusión da alcaldesa á «violencia» e á manipulación interesada que atribúe a protesta ao BNG. A Plataforma Cívica de Vigo pro Palestina, que agrupa a organizacións políticas, sindicais, culturais e sociais moi diversas, foi unha das entidades que promoveu e participou masivamente neste acto, dende unha posición cívica e lonxe de calquera partidismo ou protagonismo, no marco dunha campaña internacional polo boicot institucional e deportivo ao Estado de Israel mentres non respecte o dereito internacional e os dereitos humanos.

A preocupación da alcaldesa pola imaxe de Mos é comprensible, pero quizais debería sentir orgullo de que, no seu concello, se levantaran voces contra o horror que está a asolagar Gaza. O futuro recoñecerá este momento como un xesto necesario e valente, como parte da historia que nos dignifica. E probablemente, tamén, moitos e moitas das que hoxe botan man de discursos neutros e equidistantes acabarán por calar ou lamentar a súa inacción ou complicidade pasiva.

Non, señora Arévalo: Mos si merecía isto.Merecía estar á altura dos acontecementos históricos. Merecía estar ao carón do dereito e da xustiza, como tantas veces fixo Galiza.

Desde a Plataforma Cívica de Vigo pro Palestina seguiremos traballando por unha voz firme contra o xenocidio, o apartheid e o racismo. E tamén, para que as institucións, incluídos os concellos, deixen de mirar cara outro lado cando a humanidade é pisada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents