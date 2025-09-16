«Mi objetivo este año es ser doble campeón del mundo»

Tras arrasar en el Europeo de Trieste, el patinador del CPA Gondomar, de 17 años, se verá las caras este octubre en el Mundial de Pekín con los italianos Allegranti, que defiende el título, y Buonincontro y el colombiano Jeshua Folleco, el campeón panamericano, que serán sus principales rivales a batir. Pese a la dificultad, la ambición es máxima.

¿Qué balance hace de su holgado triunfo en el último o Europeo de Trieste?¿ Esperaba ganar con tanta superioridad?

La verdad es que mi entrenador, David Figueroa, y yo mismo estamos muy contentos y satisfechos de Trieste. A nivel de resultados fue una competición muy buena e independientemente de eso las sensaciones también lo fueron. Acabé ambas coreografías con muy sabor de boca, sabiendo que todo el esfuerzo de estos meses había valido la pena.

¿Sospechaba que podía ir tan bien, que iba a ganar con tanta ventaja?

En cierto modo, sí porque la temporada está yendo muy bien. De momento llevamos pleno de oros. Gané la semifinal y la final de la Copa del mundo, también en Trieste, el Campeonato de España y ahora he ganado el Europeo. No era algo que me esperara, pero sí era el objetivo que teníamos.

Después de este gran éxito en Trieste, ¿se va a centrar en la modalidad individual o va seguir compaginando con las de cuarteto y show?

Pues no lo tengo muy claro porque en el cuarteto también hemos ganado los campeonatos gallegos y de España y el Europeo. Ahora nos falta el Mundial. Iré al Mundial de China con las dos modalidades y al terminar decidiré qué hago la temporada que viene.

¿Y no le resulta difícil compaginar ambas modalidades en una prueba de tanta exigencia como un Mundial?

Sí que es una exigencia muy alta, pero estoy contento y de momento lo estoy llevando muy bien.

Tras ganar el Europeo con tanta solvencia, ¿con qué expectativas afronta el Mundial de Pekín el próximo octubre?

Pues afronto este último mes de entrenamientos previos al Mundial con muchísimas ganas para llegar en la mejor forma y dar mi mejor versión. Tengo muy claro que es un objetivo ambicioso, pero llevo trabajando toda la temporada para él y sería un sueño poder llevar mi nombre y el de mi club a lo más alto de un podio Mundial y hacer historia en el patinaje gallego y español.

No va a ser su primer Mundial. La diferencia es que ahora sus expectativas son más altas. ¿Cree realmente que puede aspirar al oro en Pekín?

Este será mi segundo Mundial. El año pasado fue quinto en la modalidad de solo danza y fuimos campeones en el cuarteto. Este año mi objetivo ser doble campeón del mundo.

¿Hay mucha diferencia de nivel entre el Europeo y el Mundial?

Los competidores del Europeo al Mundial sí que son distintos, pero los países y rivales más potentes están actualmente en Europa. Tanto los italianos como los portugueses, por ejemplo, son buenos. Después, de fuera de Europa, también hay que tener en cuenta a los colombianos y a los argentinos.

¿Va a preparar una coreografía específica para el Mundial o perfeccionará la que le ha llevado a lo más alto en Trieste?

Serán las mismas. Cada temporadas preparamos dos coreografías y se mantiene en todos los campeonatos. Los elementos están estipulados en la dos coreografías y luego cambia la temática. La primera es la Style, en la que la Federación de Patinaje indica un tema que se deber seguir, y la Free es más libre, cada patinador escoge lo que quiere representar.

Hablando de nombres concretos, ¿a quiénes ve como grandes rivales?

La verdad es mis dos principales rivales, que son italianos, no compitieron esta temporada en el Europeo. Los dos primeros clasificados del Campeonato de Italia no compitieron en el Europeo, así que me los voy a encontrar en el Mundial. Son Yuri Allegranti, que es el actual campeón del mundo, y Luca Buonincontro. Después está también el colombiano, Jeshua Folleco [actual campeón panamericano].

¿Supone una ventaja llegar ya al Mundial con el título europeo en el bolsillo?

Pues no lo sé. Italia decide que el primero y el segundo nunca compiten en el Europeo. Al acabar su campeonato nacional se preparan para el Mundial, mientras que los españoles, por norma, sí que solemos hacer el Europeo. Alessandro Grossi, que fue plata en Trieste, no va a participar en el Mundial.

Es decir que la exigencia será ahora mucho mayor.

Pues vistos los resultados anteriores de la final y la semifinal de la Copa del Mundo, que competía contra estos que acabo de mencionar, creo que las posibilidades son altas y vamos a trabajar para ello.

Imagino que patinar a este nivel requiere muchas horas de entrenamiento. ¿Le resulta muy complicado compaginar el patinaje con los estudios?

Compaginar los estudios con el deporte no es lo más fácil. En estos últimos años que cursé el bachillerato se complicó un poco más, pero lo saqué adelante bien. Ahora estoy cursando un ciclo superior de higiene bucodental y en un futuro no lo tengo muy claro. Me gustaría seguir vinculado al patinaje, pero no sé si como competidor, coreógrafo, entrenador o juez.