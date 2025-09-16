La flota de La Solitaire du Figaro Paprec, rumbo a Vigo en una jornada de transición

Jornada de transición para la flota de la 56ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec, que navega desde la bahía de Morlaix rumbo a Vigo. Tras un inicio exigente, el segundo día de etapa ha estado marcado por condiciones inestables y vientos más flojos de lo previsto, lo que obliga a los regatistas a ajustar constantemente sus velas para no perder terreno. Lo bueno, es que al mismo tiempo el viento ligero les permite aprovechar para intentar descansar algo, comer bien y, sobre todo, planificar el futuro.

Acompañados por decenas de delfines, los 34 regatistas en solitario afinan su estrategia a la espera del ansiado role que marcará el rumbo hacia el oeste. La evolución de los partes meteorológicos será decisiva para el desarrollo de la etapa, y sin duda podría provocar importantes cambios en la clasificación.

Aspecto del mar al inicio de la etapa. / Thomas Campion

Por ahora, Alexis Thomas (Wings of the Ocean), situado en la parte más oriental de una flota que se extiende unas 12 millas, mantiene el liderato. Por detrás, Arno Biston (Article 1) ha optado por una ruta más central, mientras que Arthur Meurisse (Kiloutou) se mantiene en el extremo este. La primera gran virada apunta a que podría redefinir posiciones en una etapa en la que todo está aún por decidir.

Por ahora toca esperar a la evolución de los partes y de la propia regata para poder confirmar el día y la hora exacta en que la flota entrará por la boca norte de la ría de Vigo. Una llegada que será, sin duda, el preludio del espectáculo que se vivirá en Vigo el domingo, día 21, con la gran salida a las 12:30 horas.

El Puerto de Vigo, listo para recibir a la flota

Mientras la flota continúa su travesía por el Atlántico, Vigo ya se prepara para acoger una cita histórica. El Puerto de Vigo trabaja en la adaptación de sus pantalanes para recibir a los monocascos Figaro 3, mientras que en el muelle de Portocultura y los Jardines del Cable se ultiman los preparativos para armar un village abierto al público que, durante cuatro días, se convertirá en el epicentro de la actividad social, deportiva y cultural en la ciudad.

La llegada de los 34 equipos supondrá un revulsivo social y turístico, reforzando la proyección internacional de Vigo como capital atlántica de la vela. Gracias al impulso de la Autoridad Portuaria de Vigo y la Diputación de Pontevedra, la ciudad recupera el pulso de las grandes regatas oceánicas, veinte años después de la histórica salida de la Volvo Ocean Race.