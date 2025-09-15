Las instalaciones portuarias de Vigo han acogido la 14ª edición de la carrera a la que sirven de escenario a la vez que le proporcionan una naturaleza genuina: las antiguas Xornadas Marisqueiras que ha promovido el histórico atleta Carlos Adán y que hoy, organizadas por el Club ADN Runners-Telmo Peluqueros, se denominan 10K Alfonso Moro en reconocimiento a una figura importante en el deporte y el puerto. El evento tiene, además, un componente solidario que se sustancia en la distancia más corta, esa 5K, denominada en esta ocasión «Unha carreira pra Mauri». Se han recaudado fondos en favor de Mauri, un niño que padece la enfermedad de Alexander, una dolencia ultrarrara de origen genético, neurodegenerativa e incurable.

Zancadas con corazón en el puerto

En la distancia principal, Antón Gómez (Celta, 33:39) se impuso a José Alberto Bastos (ADN, 35:20) y Alberto Rodríguez (Castrelos, 36:09). No sorprendió la victoria en mujeres de la gran dominadora este año del Circuito Run Run Vigo, Lea Breinholt (Runytri, 37:17), sexta en total. Completaron el podio Andrea Iglesias (San Lázaro, 40:23) y María Nieto (41:21).

En 5K se impusieron Roque González (Mar de Vigo, 16:37) y Naomi Domínguez (Delikia, 21:29) por delante de Óscar Piñeiro (16:42), Xian González (Mar de Vigo, 16:55), Paula Carballo (23:13) y Antía Peña (23:24).