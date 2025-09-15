Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Yago sentencia al Moaña en los minutos finales

REDACCIÓN

Pontevedra

El Moaña no pudo sumar su segunda victoria y cayó ante un Pontevedra B que se estrenó. A pesar del marcador, los granates tuvieron que aplicarse al fondo para lograr la victoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents