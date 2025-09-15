El Val Miñor se lleva un derbi de rivales directos

Victoria importante la lograda ayer por el Val Miñor en la primera jornada del campeonato. Los de Nigrán se medían a un rival directo en la lucha por la permanencia. No fue un partido brillante. Los dos equipos no querían perder, por lo que no arriesgaron demasiado en ataque. Al final, quien estuvo más acertado fue el cuadro local, que se llevó la victoria.