Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Val Miñor se lleva un derbi de rivales directos

Rosa Ribas

Rosa Ribas

Nigrán

Victoria importante la lograda ayer por el Val Miñor en la primera jornada del campeonato. Los de Nigrán se medían a un rival directo en la lucha por la permanencia. No fue un partido brillante. Los dos equipos no querían perder, por lo que no arriesgaron demasiado en ataque. Al final, quien estuvo más acertado fue el cuadro local, que se llevó la victoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents