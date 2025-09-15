El Val Miñor se lleva un derbi de rivales directos
Victoria importante la lograda ayer por el Val Miñor en la primera jornada del campeonato. Los de Nigrán se medían a un rival directo en la lucha por la permanencia. No fue un partido brillante. Los dos equipos no querían perder, por lo que no arriesgaron demasiado en ataque. Al final, quien estuvo más acertado fue el cuadro local, que se llevó la victoria.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Rueda cifra en 870 las edificaciones en el litoral gallego ahora vacías que podrán tener un nuevo uso
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- «He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema»