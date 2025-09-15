Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Motocross | Mundial

Rubén Fernández, tercero en China

Efe

Madrid

Rubén Fernández (Honda) fue tercero en el Gran Premio de China, penúltima prueba de la categoría reina del Mundial de motocross, disputada en Shanghai. Fue superado por el neerlandés Jeffrey Herlings y el esloveno Tim Gajser (Honda). El francés Romain Febvre (Kawasaki) deja más que encarrilado el título. Rubén Fernández es cuarto en la general.

