Motocross | Mundial
Rubén Fernández, tercero en China
Efe
Madrid
Rubén Fernández (Honda) fue tercero en el Gran Premio de China, penúltima prueba de la categoría reina del Mundial de motocross, disputada en Shanghai. Fue superado por el neerlandés Jeffrey Herlings y el esloveno Tim Gajser (Honda). El francés Romain Febvre (Kawasaki) deja más que encarrilado el título. Rubén Fernández es cuarto en la general.
