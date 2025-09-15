Reparto de puntos en un partido sin brillo

No fue un regreso brillante el del campo de Burgáns a la Tercera División. Cambados y Estradense se ahogaron mutuamente en el centro del campo en una primera mitad espesa y sin apenas ocasiones, mientras que la segunda, aunque mucho más abierta y con algunas ocasiones, se acabó cerrando sin goles.

Un resultado final que le permite a los dos equipos mantenerse invictos en este inicio de campaña, aunque ambos conjuntos tendrán que mejorar en su juego para tener opciones de salvarse el Cambados y de luchar por el play off de ascenso el Estradense.