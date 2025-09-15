La primera victoria se le resiste al Ourense CF
Los azulones no pudieron doblegar al Talavera en inferioridad | El Arenteiro, sólido en Cáceres
REDACCIÓN
Sigue sin lograr el Ourense CF la primera victoria de su historia en Primera RFEF. Encajó, de hecho, la primera derrota tras los dos empates iniciales. El partido contra el Talavera se puso en contra muy pronto. En el minuto 6 los visitantes marcaban y un cuarto de hora más tarde Yuste era expulsado con tarjeta roja por una acción al borde del área.
Las protestas y revisiones provocaron que el primer periodo se prolongase 13 minutos. Un tiempo providencial para los azulones, que fueron capaces de empatar por mediación de Amin.
En inferioridad, sin embargo, el Ourense CF solo pudo resistir hasta el minuto 75. Luis Sánchez volvía a poner por delante a los manchegos en lo que sería a la postre el resultado definitivo.
El Arenteiro, por su parte, exhibió su solvencia en el campo del Cacereño. Mingo abrió el marcador justo antes del descanso y Moreno logró en el minuto 65 un segundo gol que supuso la sentencia, ya que los de O Carballiño siempre se mostraron bien blindados en defensa.
En Segunda RFEF, la UD Ourense no pudo lograr la victoria en su visita al Burgos Promesas pese a adelantarse en el minuto 21 por mediación de Jaichenko. El local Irian firmó la igualada en el minuto 51.
Tampoco fue una jornada jubilosa para los equipos de la provincia que militan en Tercera RFEF. No se movió el electrónico entre el Barbadás y el Villalbés. El Barco, por su parte, cayó derrotado ante el Viveiro por culpa de un tanto de Lansade en la prolongación de la primera mitad que los barquenses, pese a sus esfuerzos, ya no pudieron neutralizar tras el descanso.
